Ostrzeżenie dla połowy Polski, IMGW alarmuje. Zacznie się w nocy
11 województw zostało objętych ostrzeżeniem I stopnia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenia w większości miejsc będą obowiązywać w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w pierwszej części dnia. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie kraju.
W skrócie
- IMGW wydał ostrzeżenia I stopnia dla 11 województw przed marznącym deszczem.
- Alerty obowiązują głównie w nocy z niedzieli na poniedziałek i rano, szczególnie na zachodzie Polski.
- Gołoledź może powodować niebezpieczne warunki na drogach i stanowić zagrożenie dla zdrowia oraz życia.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Ostrzeżenia wydano dla woj. lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, południowej części woj. pomorskiego i południowo-wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Alerty obowiązywać będą od godz. 1 w nocy do godz. 10 w poniedziałek.
Ostrzeżenia przed opadami marznącymi obejmą również woj. łódzkie i wielkopolskie, gdzie obowiązywać będą między godz. 1 a 15 w poniedziałek oraz woj. dolnośląskie, zachodnią część woj. świętokrzyskiego oraz północną część woj. małopolskiego, opolskiego i śląskiego, w godz. 9-18.
Pogoda. IMGW wydało ostrzeżenia dla 11 województw
Jak poinformował IMGW, na tych obszarach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 70 proc.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.