Ostrzeżenie dla połowy Polski, IMGW alarmuje. Zacznie się w nocy

11 województw zostało objętych ostrzeżeniem I stopnia przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenia w większości miejsc będą obowiązywać w nocy z niedzieli na poniedziałek oraz w pierwszej części dnia. Szczególnie niebezpiecznie będzie na zachodzie kraju.