"W trakcie postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że doszło do uszkodzenia linii produkcyjnej co mogło być przyczyną obecności fragmentów szkła w produkcie. Konsumenci są narażeni na uszkodzenia jamy ustnej podczas spożycia produktu" - napisał GIS w ostrzeżeniu, apelując jednocześnie do konsumentów, by nie spożywali wskazanej partii produktów.