W skrócie W Polsce spodziewane są bardzo wysokie temperatury przekraczające 30 stopni Celsjusza praktycznie na całym obszarze kraju.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosił alarm najwyższego stopnia dla południowo-zachodnich regionów kraju, a w innych częściach obowiązują alerty II i I stopnia.

Największe upały prognozowane są na Dolnym Śląsku, południu województwa lubuskiego i południowo-zachodniej Wielkopolsce, gdzie temperatura sięgnie nawet 36 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenia dotyczą niemal całej Polski z wyłączeniem województwa warmińsko-mazurskiego, Suwalszczyzny, Podlasia i Pogórza Karpackiego.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed upałami obejmujące niemal cały kraj. Alerty nie obowiązują wyłącznie w województwie warmińsko-mazurskim, na Suwalszczyźnie oraz Podlasiu. Upały ominą także Pogórze Karpackie.

Ekstremalnych temperatur należy się spodziewać w czwartek na Dolnym Śląsku, na południu województwa lubuskiego i w południowo-zachodniej Wielkopolsce. Tam od czwartku od godz. 12 obowiązywać będzie alarm najwyższego, III stopnia. Temperatury sięgną 33-36 st. C. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 19 do 22 st.

Z kolei w piątek w ciągu dnia termometry w zachodnio-południowej Polsce pokażą od 31 do 34 st. Ostrzeżenie jest ważne do godz. 20 w piątek. IMGW zastrzega, że może być aktualizowane.

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Ostrzeżenie II stopnia obowiązywać będzie od godz. 12 w czwartek w przeważającej części kraju. Temperatur od 29 do 32 st. C. należy spodziewać się w województwach: kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, świętokrzyskim, lubelskim, opolskim, śląskim i małopolskim.

IMGW zaznacza, że obowiązujące do piątku do godzin 20 ostrzeżenie może otrzymać wyższy stopień.

Ostrzeżenie I stopnia Instytut wydał dla północnej części województwa lubuskiego oraz całego Pomorza. Temperatura sięgnie od 31 do 34 st. C w Zachodniopomorskiem oraz 29-32 st. na Pomorzu Gdańskim. Według synoptyków na Pomorzu nie wystąpią tropikalne noce (powyżej 20 st. C), a ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godz. 20 w czwartek.

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