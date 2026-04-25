Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem w kraju. RCB wysłało alerty
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem dla północnej, centralnej i wschodniej Polski. Najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na Pomorzu i w części woj. zachodniopomorskiego, gdzie porywy mogą sięgać nawet 95 km/h. Dla rejonów nadmorskich alert wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, apelując o zachowanie ostrożności i unikanie przebywania pod drzewami.
W skrócie
- IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem dla północnej, centralnej i wschodniej Polski, a najtrudniejsza sytuacja prognozowana jest na Pomorzu i w części woj. zachodniopomorskiego, gdzie porywy mogą sięgać 95 km/h.
- RCB wysłało alerty dla rejonów nadmorskich z zaleceniem zachowania ostrożności podczas aktywności na zewnątrz i unikania przebywania pod drzewami.
- W sobotę prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie z przejaśnieniami, miejscowe przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Najcieplej będzie na południu kraju, gdzie termometry pokażą do 20 stopni Celsjusza.
Ostrzeżenia II stopnia obejmują północną część województwa pomorskiego i północno-wschodnią województwa zachodniopomorskiego. Średnia prędkość wiatru na tych obszarach wyniesie do 55 km/h, w porywach do 95 km/h.
Alertem I stopnia objęto pozostałą część Pomorza, północno-wschodnią część województw wielkopolskiego oraz małopolskiego, a także północą część śląskiego.
Ostrzeżenie obowiązuje również na terenie całych województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 50 km/h, a w porywach do 75 km/h.
Alerty RCB. "Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz"
W sobotę obowiązuje również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa wysłany do odbiorców w północnej części województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego. "Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami" - ostrzega RCB.
Ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia
Prognoza pogody. Najcieplej na południu
W sobotę Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad północnej Europy. Napłynie chłodniejsze powietrze, a ciśnienie będzie spadać.
W całym kraju przeważać będzie zachmurzenie umiarkowane i duże z przejaśnieniami. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu, a po południu lokalnie także burze. Najchłodniej zapowiada się nad morzem - od ok. 8 do 12 stopni Celsjusza, w większości regionów od 14 do 17 stopni, a najcieplej na południu - nawet do 20 stopni.