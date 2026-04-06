W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed silnym wiatrem dla 12 województw, z najsilniejszymi porywami do 95 km/h na północy Polski.

Ostrzeżenia dotyczą większości terytorium Polski, spokojniej będzie wyłącznie na południowym zachodzie kraju.

W poniedziałek prognozowane są także przelotne opady deszczu bądź lokalnie deszczu ze śniegiem.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał nowe ostrzeżenia II stopnia przed silnym wiatrem. W województwie pomorskim oraz powiecie sławieńskim w województwie zachodniopomorskim w poniedziałek wiatr powieje w porywach z prędkością do 95 km/h.

Ponadto aktualne pozostają alerty wydane w poniedziałek dla całych województw: kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, podlaskiego i lubelskiego, a także dla części województw: lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Zobacz również:

Ostrzeżenia IMGW I i II przed silnym wiatrem. Prognoza pogody na poniedziałek

Na większości terytorium Polski wiatr będzie wiał z prędkością sięgającą 70-85 km/h. O ile poranek będzie względnie spokojny, tak silny wiatr ma zacząć wiać około południa i utrzymywać się w godzinach popołudniowych. Spokojniej będzie tylko w południowo-zachodniej części kraju.

IMGW przypomina, że alerty I i II stopnia oznaczają, że zjawiska meteorologiczne mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia. Ostrzeżenia obowiązują do godz. 21 w poniedziałek, choć oczywiście IMGW może zdecydować o ich przedłużeniu.

W poniedziałek możliwe opady deszczu ze śniegiem i burze

Temperatura maksymalna w poniedziałek w większości Polski wyniesie od 10 do 13 stopni C, chłodniej będzie na północy i północnym wschodzie. Na północy i wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Przejaśnień należy spodziewać się w zachodniej, południowej i centralnej Polsce.

Miejscowo mogą występować przelotne opady, na północy i północnym wschodzie może spaść deszcz ze śniegiem oraz krupa śnieżna. Prognozowana wysokość opadów to od 10 do 15 mm. Na wschodzie Polski mogą wystąpić burze.

Wiatr osłabnie w nocy, nawet na Pomorzu w porywach będzie miał prędkość do 65 km/h. Temperatura minimalna w nocy wyniesie od 1 do 4 stopni C, zachmurzenie małe i umiarkowane, możliwe przelotne opady deszczu lub deszczu ze śniegiem.

Spięcie w "Śniadaniu Rymanowskiego". Sasin: Kłamie pan w święta Polsat News Polsat News