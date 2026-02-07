Ostrzeżenia dla części Polski. Miejscami drogi zamienią się w lodowiska
Na drogach i chodnikach ponownie zrobi się niebezpiecznie. Synoptycy wydali ostrzeżenia dla części Polski przed oblodzeniami, które utrzymają się do niedzielnego popołudnia. Mimo że potężne mrozy odpuściły, na znaczny skok temperatur na razie nie ma co liczyć.
W skrócie
- IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla części kraju, obowiązujące od soboty wieczorem do niedzieli popołudnia.
- Alerty dotyczą województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego, a także osobno dla lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.
- W niedzielę prognozowane są miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz spadek temperatury, a nocą możliwe są znaczne mrozy, szczególnie na północnym wschodzie.
Chociaż potężne mrozy już za nami, zagrożenia pogodowe jeszcze nie minęły. W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia związane z trudnymi warunkami.
Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniami, wskazano województwa
IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Żółte ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21 w sobotę do godz. 18 w niedzielę. Dotyczy ono województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz części woj. wielkopolskiego.
Synoptycy ostrzegają także przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województw: lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i części woj. wielkopolskiego.
Ostrzeżenie to obowiązuje do godz. 21 w sobotę.
Prognoza pogody na niedzielę. Arktyczny mróz odpuścił, ale do ciepła daleko
W niedzielę prognozowane są natomiast miejscami słabe opady śniegu, na południu lokalnie także deszczu ze śniegiem.
Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 0 stopni w centrum, do 2 stopni na południu kraju. "Przeważnie wystąpi przed południem i po południu stopniowy spadek temperatury o 2 - 3 stopnie Celsjusza" - informuje IMGW.
Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek miejscami - głównie na południu i zachodzie - okresami opady śniegu. Temperatura minimalna od -15 stopni Celsjusza lokalnie na północnym wschodzie, około -7 stopni w centrum, do -1 stopnia na południowym zachodzie.
