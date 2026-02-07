W skrócie IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla części kraju, obowiązujące od soboty wieczorem do niedzieli popołudnia.

Alerty dotyczą województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz części wielkopolskiego, a także osobno dla lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i lubuskiego.

W niedzielę prognozowane są miejscami opady śniegu i deszczu ze śniegiem oraz spadek temperatury, a nocą możliwe są znaczne mrozy, szczególnie na północnym wschodzie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Chociaż potężne mrozy już za nami, zagrożenia pogodowe jeszcze nie minęły. W sobotę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne ostrzeżenia związane z trudnymi warunkami.

Kiedy nadejdzie zmiana pogody? Sprawdź najlepsze prognozy w serwisie Interii

Pogoda. Ostrzeżenia IMGW przed oblodzeniami, wskazano województwa

IMGW wydał alert pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Żółte ostrzeżenie obowiązuje od godz. 21 w sobotę do godz. 18 w niedzielę. Dotyczy ono województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego oraz części woj. wielkopolskiego.

Synoptycy ostrzegają także przed marznącymi opadami deszczu lub mżawki. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla województw: lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i części woj. wielkopolskiego.

Ostrzeżenie to obowiązuje do godz. 21 w sobotę.

Prognoza pogody na niedzielę. Arktyczny mróz odpuścił, ale do ciepła daleko

W niedzielę prognozowane są natomiast miejscami słabe opady śniegu, na południu lokalnie także deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 0 stopni w centrum, do 2 stopni na południu kraju. "Przeważnie wystąpi przed południem i po południu stopniowy spadek temperatury o 2 - 3 stopnie Celsjusza" - informuje IMGW.

Z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek miejscami - głównie na południu i zachodzie - okresami opady śniegu. Temperatura minimalna od -15 stopni Celsjusza lokalnie na północnym wschodzie, około -7 stopni w centrum, do -1 stopnia na południowym zachodzie.

Jaka prognoza pogody jest najlepsza? Taka, która jest aktualizowana co 30 minut. Wypróbuj darmową aplikację Pogoda Interia. Zainstaluj z Google Play lub App Store

Brudziński w "Gościu Wydarzeń" o słowach Czarzastego: Skrajnie niemądre Polsat News