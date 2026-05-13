"Ostrzegaliśmy". Nawrocki wskazał na Rosję i Ukrainę, padła deklaracja

Aleksandra Czurczak

- Ostrzegaliśmy, że rosyjski rewizjonizm nie ma charakteru przejściowego, że imperialne myślenie powróciło do Europy. Dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że nie został ostrzeżony - powiedział podczas szczytu Bukareszteńskiej Dziewiątki w Bukareszcie prezydent Karol Nawrocki. Liderzy państw wschodniej flanki NATO i krajów nordyckich dyskutują o zagrożeniach ze strony Rosji, wzmocnieniu odstraszania oraz przygotowaniach do lipcowego szczytu Sojuszu w Ankarze.

Karol Nawrocki w garniturze i czerwonym krawacie podczas szczytu B9, przy stole z tabliczką "Poland"
Karol Nawrocki podczas szczytu B9ROBERT GHEMENTPAP

W skrócie

  • Na szczycie Bukareszteńskiej Dziewiątki w Bukareszcie prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że bezpieczeństwo Europy zależy od jedności i gotowości państw NATO wobec rosyjskiej agresji.
  • Podczas obrad podkreślono konieczność strategicznego wsparcia dla Ukrainy i dalszego wzmacniania obecności wojskowej NATO na wschodniej flance.
  • Bukareszteńska Dziewiątka zrzesza dziewięć państw wschodniej flanki NATO, a do tegorocznego szczytu dołączyły także państwa nordyckie.
Szczyt Bukareszteńskiej Dziewiątki z udziałem liderów państw wschodniej flanki NATO oraz krajów nordyckich rozpoczął się w środę w Bukareszcie.

Spotkanie odbywa się w pałacu Cotroceni pod wspólnym przewodnictwem prezydentów Polski i Rumunii - Karola Nawrockiego oraz Nicusora Dana. Tegoroczny szczyt ma przygotować wspólne stanowisko państw wschodniej flanki przed lipcowym szczytem NATO w Ankarze.

W obradach uczestniczą przywódcy państw B9, przedstawiciele krajów nordyckich, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz podsekretarz stanu USA Thomas DiNanno.

Karol Nawrocki: Nikt nie może powiedzieć, że nie został ostrzeżony

W swoim wystąpieniu Nawrocki zaznaczył, że agresywna polityka Rosji pozostaje największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Przypomniał, że państwa regionu od lat ostrzegały przed rosyjskim rewizjonizmem i koniecznością realnego odstraszania.

- Ostrzegaliśmy, że rosyjski rewizjonizm nie ma charakteru przejściowego, że imperialne myślenie powróciło do Europy. Dzisiaj nikt nie może powiedzieć, że nie został ostrzeżony - powiedział prezydent RP.

Jak podkreślił, wojna w Ukrainie nie jest konfliktem lokalnym, lecz bezpośrednim wyzwaniem dla całego porządku bezpieczeństwa w Europie. Prezydent zaznaczył również, że państwa NATO muszą utrzymać polityczne i strategiczne wsparcie dla Ukrainy.

- Sojusz posiada zarówno wolę polityczną, jak i zdolności wojskowe niezbędne do odstraszania agresji w każdej części sojuszniczego terytorium. Musimy również kontynuować nasze polityczne i strategiczne wsparcie dla ofiary rosyjskiej agresji - Ukrainy - powiedział Karol Nawrocki. .

Bukareszt. Nawrocki: NATO będzie bronić każdego centymetra

Prezydent RP wskazał, że jednym z głównych celów lipcowego szczytu NATO w Ankarze powinno być dalsze wzmacnianie obecności wojskowej na wschodniej flance oraz zwiększenie wydatków obronnych państw członkowskich.

- NATO jest zjednoczone, NATO jest gotowe i NATO będzie bronić każdego centymetra sojuszniczego terytorium - oświadczył Nawrocki.

Dodał, że bezpieczeństwo Europy nie może opierać się wyłącznie na deklaracjach politycznych, lecz na "sile, przygotowaniu, solidarności i determinacji".

Karol Nawrocki w Rumunii. Czym jest Bukareszteńska Dziewiątka?

Bukareszteńska Dziewiątka to format zrzeszający dziewięć państw wschodniej flanki NATO: Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, Słowację, Węgry, Bułgarię i Rumunię. Jego celem jest współpraca i koordynacja stanowisk państw w Sojuszu Północnoatlantyckim; szczyty B9 odbywają się np. przed szczytami Sojuszu.

Tegoroczny szczyt jest pierwszym, w którym jako prezydent RP weźmie udział Karol Nawrocki. Do tej pory Polskę na tych spotkaniach reprezentował prezydent Andrzej Duda, który w 2015 r. wraz z ówczesnym rumuńskim prezydentem Klausem Iohannisem zainaugurował format B9.

W marcu, po wizycie prezydenta Nicusora Dana w Warszawie, Nawrocki zapowiedział, że na tegorocznym szczycie B9 do formatu zostały zaproszone państwa skandynawskie.

