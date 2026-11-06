Jeśli jednym zdaniem chcemy opowiedzieć, czego politycy PiS spodziewają się po spotkaniu Donalda Tuska z Karolem Nawrockim, będzie to krótkie: wszystkiego najgorszego.

- To pułapka. Prezydent może wpaść w sidła zastawione przez Tuska - mówi nam jeden z polityków tego ugrupowania.

- Ten człowiek po prostu łże. Kłamie rano, w południe i wieczorem. Łże jak… po prostu łże - dodaje inny.

Spotkanie "w cztery oczy". Czy w ogóle do niego dojdzie?

Wciąż jednak nie wiadomo, czy do tego spotkania w ogóle dojdzie. A może już doszło, bo premier Donald Tusk przekonywał, że "nawet nie będziecie wiedzieć, kiedy i gdzie się spotkamy".

Tak jednak było kilka dni temu. Przypomnijmy, że spotkanie w cztery oczy zapowiedział właśnie premier po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tłumaczył, że obaj z prezydentem mają wolę, by wygasić dzisiejsze spory.

Spotkanie ma się odbyć "jeszcze w tym tygodniu". Sęk w tym, że w czwartek prezydent był na Słowacji, a premier przyznawał w Sejmie, że czeka na wiadomość sms od głowy państwa, "bo to prezydent ma być gospodarzem".

Możemy się domyślać, że głównym tematem spotkania będzie sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego, która rozgrzała Polskę w tym tygodniu.

Na agendzie mogą pojawić się też inne tematy, takie jak przeróżne nominacje personalne (np. w rządzie, ambasadorskie czy w NBP), ale też kwestia relacji z USA i temat stałej bazy w Polsce.

Wiemy też, że nie wszyscy cieszą się na to spotkanie. Zdecydowanie spotkanie z premierem odradzają prezydentowi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Ich zdaniem szef rządu chce jedynie ocieplić swój nadszarpnięty wizerunek.

Posłowie PiS ostrzegają głowę państwa. "Tanie chwyty"

- Strategia Tuska jest bardzo prosta. Najpierw użył pały, a teraz chce być gołąbkiem pokoju. To gra, teatrzyk. Jakiekolwiek rozmowy powinny być poprzedzone wyjściem policji z TK - przekonuje w rozmowie z Interią poseł Arkadiusz Mularczyk.

- Taka rozmowa służyłaby łagodzeniu wizerunku Tuska. Ma świadomość, że to, co się wydarzyło, zostało źle odebrane przez społeczeństwo. Tanimi chwytami próbuje to zmienić - podkreśla polityk PiS.

Inny parlamentarzysta tego ugrupowania, poseł Piotr Kaleta, również ostrzega głowę państwa przed spotkaniem z premierem. Polityk przekonuje, że w kancelarii Nawrockiego są fachowcy, którzy odwiodą go od tego pomysłu.

- Prezydent zresztą sam jest bystry. Stanowczo bym odradzał spotkanie z kimś takim jak Donald Tusk. Z takim człowiekiem się nie spotyka. Później białe nazwie czarnym, a czarne białym. Nie wiem, czy w ogóle można mu zaufać. Szczególnie w takiej rozmowie bez świadków, bez kamer. To niezwykle ryzykowna gra - obawia się Kaleta.

Jak dodaje, ryzykowna z punktu widzenia prezydenta nie jest sama rozmowa, ale późniejsze wykorzystywanie tego faktu w mediach przez Donalda Tuska.

- Rozmowy są po to, żeby przyniosły efekty. Jestem w stanie przewidzieć, że później Donald Tusk powie coś zupełnie innego niż rzeczywiste ustalenia. To DNA polityczne lewactwa. Pamiętamy, jak Ursula von der Leyen, kiedy się spotkała z Morawieckim i Dudą, mówiła, że KPO zostanie dla Polski odblokowane. Pamiętamy, jak dotrzymała słowa. Z Tuskiem jest podobnie - przypomina Kaleta.

Jak Kaczyński z Tuskiem, czyli co wydarzyło się 20 lat temu?

Obaj nasi rozmówcy zwracają też uwagę na historię sprzed blisko 20 lat. Po wyborach prezydenckich w 2005 roku, kiedy Donald Tusk przegrał z Lechem Kaczyńskim, również doszło do takiego spotkania. Kaleta i Mularczyk źle wspominają to, co wydarzyło się później.

- Z Lechem Kaczyńskim też odbyło się takie spotkanie. A przemysł pogardy ruszył. Z Januszem Palikotem na czele. To gra przewidywalna. Tusk chce do niej powrócić - ostrzega Mularczyk.

- To był 2005 lub 2006 rok. Było spotkanie w Trójmieście. To powtórka z rozrywki, mamy tego samego Tuska. Próbuje grać mediatora, a jego pieski - wcześniej Palikot, a teraz Żurek - wykonują brudną robotę - uważa nasz rozmówca.

Kaleta dodaje: - Donald Tusk spotykał się wielokrotnie z Lechem Kaczyńskim. A potem Kaczyński mówił, że Tusk dokładnie odwrotnie przedstawia ustalenia, które zapadły.

Wobec tego politycy PiS nie mają wątpliwości, że takie spotkanie może przynieść prezydentowi więcej szkody niż pożytku. W dodatku proponują, by głowa państwa postawiła warunki.

- Nie wykluczałbym całkiem tego spotkania, ale powinno być ono możliwe, jeśli Tusk wycofa uzurpatorów z TK. Gra Tuska jest oczywista - konkluduje Mularczyk.

Łukasz Szpyrka



