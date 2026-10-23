Ostrzał zachodniej Ukrainy. Reakcja Polski, poderwano myśliwce

W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla części mieszkańców województwa lubelskiego w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.

W przestrzeni powietrznej Polski operuje polskie lotnictwo, co jest wynikiem prowadzonych działań mających na celu monitorowanie zaistniałej sytuacji.

Ostrzeżenie RCB dotyczyło m.in. powiatów włodawskiego, chełmskiego, zamojskiego oraz biłgorajskiego i jest kolejnym komunikatem wydanym w ciągu dnia.

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"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - komunikat o takiej treści został przesłany do odbiorców na terenie części województwa lubelskiego.

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Alert RCB trafił do mieszkańców powiatów: włodawskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, Chełma, chełmskiego, krasnostawskiego, hrubieszowskiego, Zamościa, zamojskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego.

Po kilkudziesięciu minutach alert został odwołany. "Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski" - przekazało RCB.

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Alert RCB dla części województwa lubelskiego. Atak Rosji na Ukrainę

To kolejne ostrzeżenie, które w piątek trafiło do mieszkańców wschodniej Polski. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa dwukrotnie informowało o możliwym zagrożeniu - ok. godz. 12 i godz. 4 rano.

Pierwsze z ostrzeżeń trafiło do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego, drugie trafiło z kolei tylko do osób przebywających na Lubelszczyźnie. Oba alerty zostały po pewnym czasie odwołane. Nie doszło do żadnych incydentów.

W przypadku ostatniej z wiadomości, przesłanej ok. godz. 18, informacja o operacji polskiego lotnictwa nie została przekazana równolegle przez Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Alert RCB to system SMS-owego powiadamiania ludności o zagrożeniach i sytuacjach nadzwyczajnych. Powstaje m.in. na podstawie informacji otrzymywanych z ministerstw, służb np. policji, straży pożarnej, straży granicznej, urzędów i instytucji centralnych.



