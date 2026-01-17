Ostry spór rzecznika rządu z obrońcą Ziobry. "Bezwzględnie to wykorzystam"

Na platformie X doszło do ostrej wymiany wpisów między rzecznikiem rządu Adamem Szłapką a Bartoszem Lewandowskim - prawnikiem i obrońcą byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Dyskusję rozpoczął Adam Szłapka, który zwrócił uwagę na listę kancelarii prawniczych opublikowaną przez stronę rosyjską po rozpoczęciu inwazji na Ukrainę.

"Lista kancelarii prawnych przeznaczonych dla obywateli Rosji w Polsce została opracowana przez Moskwę już po barbarzyńskiej napaści na Ukrainę. Widnieje na niej 'KHANZADYAN LEWANDOWSKI & PARTNERS'. Ta sama kancelaria dziś broni Ziobry. Każdy sam wyciągnie wnioski" - napisał rzecznik rządu na platformie X.

Wpis Adama Szłapki. Lewandowski zapowiada pozew i odpiera zarzuty

Na ten wpis zdecydowanie odpowiedział adwokat Bartosz Lewandowski, zapowiadając kroki prawne. "Za ten wpis skończy Pan w sądzie" - oświadczył.

Prawnik przekonywał, że kancelaria została umieszczona na stronie ambasady bez jej wiedzy i zgody. Jak wyjaśniał, chodziło o informacje dotyczące świadczenia pomocy prawnej w języku rosyjskim, z której - jak zaznaczył - "w przytłaczającej większości korzystają klienci z Ukrainy".

Mecenas dodał, że spis "zawiera listę wielu adwokatów, w tym bardzo profesjonalnych na rynku".

Lewandowski podkreślił, że podobne listy są standardową praktyką dyplomatyczną. Jako przykład załączył zrzut ekranu ze strony ambasady USA, gdzie znalazła się podobna lista.

Kancelaria miała niezwłocznie wystąpić o usunięcie jej z zestawienia na rosyjskiej stronie. "Dzisiaj się o tym dowiedzieliśmy i wystąpiliśmy o usunięcie kancelarii z listy" - zadeklarował adwokat Bartosz Lewandowski.

Wymiana wpisów na X. Krótka odpowiedź Adama Szłapki

We wpisie prawnik związany z Ordo Iuris przypomniał również swoje zaangażowanie w pomoc uchodźcom po wybuch wojny.

"Kiedy pan i pana koledzy oraz koleżanki 'pajacowali' na granicy, zakłócając pracę polskich służb w trakcie wojny hybrydowej, ja przyjąłem do swojego domu pięcioosobową rodzinę z Ukrainy" - czytamy.

Lewandowski napisał też, iż w 2023 roku został uhonorowany medalem Stowarzyszenia Prawników Ukraińskich. Zarzuty o prorosyjskość określił jako "kłamstwa, manipulacje i pomówienia".

"Ale będzie pan mógł udowodnić swoje kłamstwa w sądzie, więc proszę odbierać pocztę" - zakończył prawnik, zwracając się bezpośrednio do Szłapki.

Rzecznik rządu odpowiedział krótko, podważając wyjaśnienia prawnika. "Co za przypadek. Akurat pana wpisali na pierwsze miejsce. Całe szczęście niezwłocznie pan zareagował" - napisał w ironicznym tonie Adam Szłapka.

Spór na linii Adam Szłapka - Bartosz Lewandowski. Prawnik złożył pismo

W kolejnym wpisie Bartosz Lewandowski poinformował, że skierował pismo do Komisji Monitoringowej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

"Skoro większość rządząca zaczęła skoordynowaną akcję dyskredytowania mnie w oczach opinii publicznej i wystawiła mi piłkę, to bezwzględnie to wykorzystam" - zapowiedział.

Jak zaznaczył adwokat, dokument opisuje całą sprawę i wskazuje na - jego zdaniem - działania władz sprzeczne z rezolucjami Rady Europy dotyczącymi "ochrony praw adwokatów reprezentujących klientów ściganych z przyczyn politycznych".

Prawnik zapowiedział także skierowanie pism do innych organów Rady Europy, instytucji Parlamentu Europejskiego, Departamentu Stanu USA oraz międzynarodowych organizacji prawniczych.

"Nie domagam się żadnych sankcji czy interwencji wobec Polski. Chcę natomiast, aby jednostki monitorujące standardy praw człowieka wiedziały, z jakim rządem mamy do czynienia w Polsce" - napisał Lewandowski.

"Polityczny WF": Polska 2050 jak Partia Razem? Hołownia obmyśla plan INTERIA.PL