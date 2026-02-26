"Ostrożnie z marzeniami, mogą się spełnić". Sikorski uderzył w opozycję

Dorota Hilger

Dorota Hilger

- Wyobraźmy sobie słabą lub rozmontowaną Unię Europejską. Poza jej strukturami biedniejsza Polska i uzbrojone po zęby Niemcy, w dodatku rządzone przez nacjonalistyczną prawicę. Naprawdę tego chcecie? -powiedział szef MSZ. Radosław Sikorski odniósł się do popularnej na prawicy narracji antyunijnej podczas swojego expose w Sejmie. Do tego wątku wrócił później w swoim komentarzu Karol Nawrocki.

Radosław Sikorski o wyjściu z UE: Ostrożnie z marzeniami
Radosław Sikorski o wyjściu z UE: Ostrożnie z marzeniamiAlbert ZawadaPAP

W skrócie

  • Radosław Sikorski podczas expose w Sejmie przestrzega przed negatywnymi skutkami osłabienia lub opuszczenia Unii Europejskiej przez Polskę.
  • Przywołuje przykłady korzyści finansowych z członkostwa w UE oraz możliwe konsekwencje gospodarcze ewentualnego polexitu.
  • Podkreśla, że narracja antyunijna sprzyja Rosji, a członkostwo w UE jest zgodne z polską racją stanu i wspiera bezpieczeństwo.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

- Wyobraźmy sobie słabą lub rozmontowaną Unię Europejską. Poza jej strukturami biedniejsza Polska i uzbrojone po zęby Niemcy, w dodatku rządzone przez nacjonalistyczną prawicę. Naprawdę tego chcecie? - powiedział wicepremier Radosław Sikorski podczas swojego expose w Sejmie.

Polityk odniósł się następnie do sytuacji Wielkiej Brytanii, która w 2020 roku opuściła UE. Jak stwierdził, tylko w latach 2020 - 2025 poniosła z tego powodu straty na poziomie 200 mld euro. - Ostrożnie z marzeniami, mogą się spełnić - ostrzegł.

- Kogo na to stać, niech uczy się na własnych błędach, mądrzy niech wyciągają wnioski z doświadczeń innych - stwierdził wicepremier.

Jak dodał, jedyną korzyścią, którą przyniosło opuszczenie Unii Europejskiej przez Zjednoczone Królestwo, jest powrót części mieszkających tam Polaków do kraju.

Expose Radosława Sikorskiego. Szef MSZ - polexit i UE

- Niektórzy obawiają się, że to Unia zarabia na nas, że bogaci się naszym kosztem, a Polacy są wyzyskiwani. Popatrzmy na liczby. Od momentu wejścia do UE do września 2025 roku pozyskaliśmy łącznie prawie 260 miliardów euro, czyli średnio ponad 30 milionów dziennie - zauważył polityk.

Sikorski podkreślił następnie, że w tym samym czasie wpłaty Polski do unijnego budżetu wyniosły 99 miliardów. Jak dodał, że potencjalne wyjście naszego kraju z UE - polexit -oznaczałoby szybki spadek PKB na poziomie 4-7 proc., spadek wynagrodzeń o 8 proc. i spadek eksportu produktów mięsnych i mlecznych sięgający 50 proc.

Zobacz również:

Radosław Sikorski podczas wygłaszania expose w Sejmie
Polska

Expose Radosława Sikorskiego. "Sytuacja jest poważna"

Marcin Czekaj
Marcin Czekaj

    - Antyunijną propagandę, sprzeczną z przykazaniami patrjotyzmu i zdrowego rozsądku, coraz częściej lansują gwiazdy poprzedniej koalicji parlamentarnej - powiedział, przytaczając następnie słowa byłej posłanki PiS Krystyny Pawłowicz, która wyraziła poparcie dla idei opuszczenia przez Polskę UE.

    Jak stwierdził, jest to przykład "prawicowego dwójmyślenia". - Co prawda zostaliśmy 20 gospodarką świata, ale Polska pogrążyła się w ruinie - ironizował.

    Radosław Sikorski w Sejmie. Uderzył w opozycję, w tle polexit

    Polityk podkreślił, że narracja uderzająca w UE jest na rękę Rosji, a członkostwo w UE to kwestia polskiej racji stanu. Odniósł się następnie do kwestii nowego budżetu Unii Europejskiej i potencjału tej organizacji, który pozwala Polsce "lepiej zadbać o swoje interesy".

    - Przegrana w głosowaniu nie oznacza utraty suwerenności. Unia nie zastąpi państw narodowych, nie po to została stworzona. Pomaga natomiast realizować nasze cele - podkreślił, zaznaczając, że dotyczy to także kwestii bezpieczeństwa, jako że większość członków UE należy także do NATO.

    Zobacz również:

    Karol Nawrocki wypowiedział się na temat expose Radosława Sikorskiego
    Polska

    Prezydent reaguje na expose Sikorskiego. "Mówimy jednym głosem"

    Marcin Czekaj
    Marcin Czekaj

      Sikorski dodał, że wyrazem tej kwestii jest także program SAFE, który w ostatnim czasie wzbudził gorące dyskusje na polskiej scenie politycznej.

      Karol Nawrocki odpowiada Sikorskiemu. "Wymyślony problem"

      Do poruszonego przez ministra tematu potencjalnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej odniósł się po zakończeniu przemówienia prezydent Karol Nawrocki.

      - Nie ma wątpliwości, że Polska jest i pozostanie w najbliższym czasie w Unii Europejskiej. Pan minister Sikorski zaprojektował sobie na 15 minut pewien problem polexitu (...) i później ten wymyślony problem rozkładał na czynniki pierwsze - skomentował.

      Prezydent podkreślił, że "takiego problemu dzisiaj nie ma", dodał za to, że w relacjach z UE potrzeba asertywności i wyraźnych reakcji na kwestie takie jak polityka klimatyczna czy migracyjna.

      Zobacz również:

      Radosław Sikorski opowiedział o relacjach Polski z Niemcami
      Świat

      Sikorski o roli Niemiec i Francji w Europie. "Są zbyt małe, aby rządzić"

      Marcin Czekaj
      Marcin Czekaj
      "Wydarzenia": 17-latek pomagał kobiecie wysiąść z pociągu. Chwilę później doszło do tragediiPolsat News

      Najnowsze