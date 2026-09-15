W skrócie Poseł PSL Krzysztof Paszyk publicznie skrytykował Antoniego Macierewicza za jego zachowanie wobec policjanta i wezwał polityków PiS do zajęcia stanowiska.

Podczas obrad Sejmu doszło do spięcia między Antonim Macierewiczem a marszałkiem Włodzimierzem Czarzastym, który zagroził wykluczeniem posła PiS z obrad.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w związku z zachowaniem Macierewicza wobec funkcjonariusza policji.

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- Antoni Macierewicz dopuścił się wczoraj haniebnego czynu, który wymaga potępienia tej izby - powiedział na sejmowej mównicy poseł PSL Krzysztof Paszyk.

Zwracając się bezpośrednio do polityków Prawa i Sprawiedliwości - w tym wymienionych z nazwiska Jarosława Kaczyńskiego i Mariusza Błaszczaka - Paszyk stwierdził, że sytuacja wymaga tego, aby "wyszli na mównicę i zareagowali".

- Pokażcie, czy "murem za polskim mundurem" mówiliście szczerze, czy to tylko pusty frazes w waszym wykonaniu - zaapelował do nich poseł PSL.

Spięcie w Sejmie. Macierewicz odpiera zarzuty. "Nie było nic takiego"

Następnie Paszyk zwrócił się bezpośrednio do Macierewicza. - Dopuścił się pan skandalu, to jest haniebne, co pan zrobił - powiedział.

Po Paszyku głos w Sejmie miał zabrać poseł Koalicji Obywatelskiej Konrad Frysztak. Na mównicy pojawił się jednak sam Macierewicz. - To kłamstwa. Nie było nic takiego. To, co tam się dzieje, to przez policję, która nie dopuszcza posłów - powiedział, nawiązując do słów Paszyka.

- Zakłóca pan obrady Sejmu - zwrócił się do polityka PiS marszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty. - Przywołuję pana do porządku - powiedział, powołując się na zapisy regulaminu Sejmu.

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Ostatecznie zagroził on Macierewiczowi, że wykluczy go z obrad, jeżeli nie opuści mównicy. - Proszę zejść - apelował. Do próśb Czarzastego dołączył się także poseł Frysztak, który stanął przy mównicy tuż przy Macierewiczu. Ostatecznie apele przyniosły efekt.

"Trochę pomogłem marszałkowi Czarzastemu uspokoić Antoniego Macierewicza, choć nie było to łatwe" - stwierdził we wpisie na platformie X Konrad Frysztak, publikując fragment nagrania z obrad Sejmu.

"Antoni Macierewicz szarpał policjanta za mundur i groził mu sądem. Tak niektórzy rozumieją swój immunitet poselski" - napisał z kolei Krzysztof Paszyk.

Macierewicz starł się z policjantem. "Będę musiał pana skierować do sądu"

W ostatnich dniach Macierewicz pojawił się przed budynkiem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Wraz z innymi politykami PiS próbował dostać się do przebywającej w budynku posłanki Marii Kurowskiej. Przekonywali, że chcą przekazać jej żywność oraz leki.

W niedzielę poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela zamieścił w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać, jak Macierewicz próbował dostać się do budynku AWS. Policja nie pozwoliła mu jednak wejść do środka.

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W reakcji poseł PiS chwycił policjanta za mundur i zaczął grozić mu sądem. - Ponieważ tak pan postępuje, to podobnie jak pana kolega, będę musiał pana skierować do sądu, rozumie pan? Bo to jest przestępstwo - powiedział, przekonując następnie, że jako poseł ma prawo wejść do budynku Akademii.

"Po skandalicznym zachowaniu Macierewicza wobec funkcjonariuszy policji zdecydowałem o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez A. Macierewicza" - zareagował na ten incydent szef MSWiA Marcin Kierwiński.



