Ostre oświadczenie sędziów TK. Apel o "natychmiastowe działania"

Maciej Olanicki

Maciej Olanicki

Siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego zaprzysiężonych przed 1 kwietnia 2026 wydało nowe oświadczenie, w którym wezwali rozwiązania sytuacji wokół TK "z zachowaniem zasad demokratycznego państwa prawnego". Ostatnie działania wokół sądu zostały nazwane przy tym "całkowicie bezprawnymi".

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Bogdan Święczkowski do dziennikarzy podczas konferencji prasowej dotyczącej oświadczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego
Sędziowie TK zaprzysiężeni przed kwietniem br. wydali nowe oświadczenieRadek PietruszkaPAP

W skrócie

  • Siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zaprzysiężonych przed 1 kwietnia 2026 r., wydało wspólne oświadczenie w sprawie kryzysu wokół instytucji.
  • Autorzy apelu wezwali organy państwa i siły polityczne do podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu rozwiązanie sytuacji z poszanowaniem zasad prawa.
  • Sędziowie uznali działania Anny Korwin-Piotrowskiej, która ogłosiła odsunięcie Bogdana Święczkowskiego, za całkowicie bezprawne.
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Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz opublikował w mediach społecznościowych nowe oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sygnatariuszami jest siedmiu sędziów, zaprzysiężonych przed kwietniem br.

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Sędziowie zaapelowali do konstytucyjnych organów RP oraz sił politycznych o "podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań, zmierzających do rozwiązania obecnej sytuacji".

W oświadczeniu podkreślono, że rozwiązanie kryzysu musi się odbyć " z zachowaniem zasad demokratycznego państwa prawnego".

Nowe oświadczenie sędziów TK. Apel o natychmiastowe działania

W oświadczeniu zawarta została także ocena piątkowych wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Działania sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która ogłosiła odsunięcie Bogdana Święczkowskiego, ocenione zostały jako "całkowicie bezprawne".

Pod oświadczeniem podpisali się sędziowie: Bogdan Święczkowski, Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Rafał Wojciechowski oraz Jarosław Wyrembak.

Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz, który opublikował oświadczenie, nazwał dokument "oświadczenie legalnych sędziów TK".

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