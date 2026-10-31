W skrócie
- Siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zaprzysiężonych przed 1 kwietnia 2026 r., wydało wspólne oświadczenie w sprawie kryzysu wokół instytucji.
- Autorzy apelu wezwali organy państwa i siły polityczne do podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu rozwiązanie sytuacji z poszanowaniem zasad prawa.
- Sędziowie uznali działania Anny Korwin-Piotrowskiej, która ogłosiła odsunięcie Bogdana Święczkowskiego, za całkowicie bezprawne.
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Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz opublikował w mediach społecznościowych nowe oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Sygnatariuszami jest siedmiu sędziów, zaprzysiężonych przed kwietniem br.
Sędziowie zaapelowali do konstytucyjnych organów RP oraz sił politycznych o "podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań, zmierzających do rozwiązania obecnej sytuacji".
W oświadczeniu podkreślono, że rozwiązanie kryzysu musi się odbyć " z zachowaniem zasad demokratycznego państwa prawnego".
Nowe oświadczenie sędziów TK. Apel o natychmiastowe działania
W oświadczeniu zawarta została także ocena piątkowych wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Działania sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która ogłosiła odsunięcie Bogdana Święczkowskiego, ocenione zostały jako "całkowicie bezprawne".
Pod oświadczeniem podpisali się sędziowie: Bogdan Święczkowski, Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Rafał Wojciechowski oraz Jarosław Wyrembak.
Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz, który opublikował oświadczenie, nazwał dokument "oświadczenie legalnych sędziów TK".