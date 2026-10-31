W skrócie Siedmiu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zaprzysiężonych przed 1 kwietnia 2026 r., wydało wspólne oświadczenie w sprawie kryzysu wokół instytucji.

Autorzy apelu wezwali organy państwa i siły polityczne do podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu rozwiązanie sytuacji z poszanowaniem zasad prawa.

Sędziowie uznali działania Anny Korwin-Piotrowskiej, która ogłosiła odsunięcie Bogdana Święczkowskiego, za całkowicie bezprawne.

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Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz opublikował w mediach społecznościowych nowe oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Sygnatariuszami jest siedmiu sędziów, zaprzysiężonych przed kwietniem br.

Sędziowie zaapelowali do konstytucyjnych organów RP oraz sił politycznych o "podjęcie natychmiastowych i skutecznych działań, zmierzających do rozwiązania obecnej sytuacji".

W oświadczeniu podkreślono, że rozwiązanie kryzysu musi się odbyć " z zachowaniem zasad demokratycznego państwa prawnego".

Nowe oświadczenie sędziów TK. Apel o natychmiastowe działania

W oświadczeniu zawarta została także ocena piątkowych wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. Działania sędzi Anny Korwin-Piotrowskiej, która ogłosiła odsunięcie Bogdana Święczkowskiego, ocenione zostały jako "całkowicie bezprawne".

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Pod oświadczeniem podpisali się sędziowie: Bogdan Święczkowski, Bartłomiej Sochański, Stanisław Piotrowicz, Jakub Stelina, Wojciech Sych, Rafał Wojciechowski oraz Jarosław Wyrembak.

Sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz, który opublikował oświadczenie, nazwał dokument "oświadczenie legalnych sędziów TK".



