W skrócie Radosław Sikorski i Sławomir Mentzen ostro ścierają się w sieci w sprawie oceny postaci Romana Dmowskiego, jego relacji z Rosją i stosunku do Żydów.

Sikorski zarzuca Dmowskiemu prorosyjskość i antysemityzm, podważając przy tym cytaty przedstawione przez Mentzena.

Wywołana debata ujawnia głębokie podziały w ocenie historycznych postaci i ich roli w polskiej polityce.

Na platformie X doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy wicepremierem i ministrem spraw zagranicznychRadosławem Sikorskim a liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem.

Spór dotyczył oceny postaci Romana Dmowskiego oraz jego stosunku do Rosji i Żydów, a także wcześniejszych wypowiedzi samego Sikorskiego na temat polityki wobec Moskwy.

Spór na linii Sikorski - Mentzen. Poszło o Romana Dmowskiego

Wszystko zaczęło się od wpisu Radosława Sikorskiego, który odpowiadał europosłowi KO Krzysztofowi Brejzie.

"Nie zgadzam się. Kompleks niższości wobec Niemiec, prorosyjskość i antysemityzm były już u Dmowskiego" - napisał szef MSZ. Brejza stwierdził wcześniej, że od 50 lat prawica straszy Polaków narracją o wrogości Zachodu, na co Sikorski odparł, że ten sposób myślenia ma znacznie dłuższą historię.

Na wpisy polityków Koalicji Obywatelskiej zareagował Sławomir Mentzen, przytaczając dwa cytaty Romana Dmowskiego:

"Mam pogardę dla Moskali za ich azjatycką skłonność niszczycielską, za tę bezceremonialność, z jaką tratują po niwach wiekowej pracy cywilizacyjnej, za tę wschodnią nieodpowiedzialność przed własnym sumieniem, która w każdej sprawie pozwala mieć dwa oblicza" oraz "moskalofilstwo jest wstrętne i niezaprzeczalnie szkodliwe".

Starcie Sikorskiego z Mentzenem. "Potrzebujemy Rosji"

Lider Konfederacji zestawił te słowa z dawną wypowiedzią Sikorskiego, przypominając:

"Sikorski już po ataku Rosji na Gruzję: Potrzebujemy Rosji do rozwiązywania europejskich i globalnych problemów. Dlatego za słuszne uważam przyjęcie jej do NATO".

Na ten wpis odpowiedział Radosław Sikorski. "Tak pogardzał Moskalami, że zasiadał w ich parlamencie. Teraz proszę jeszcze o cytat o jego tolerancji wobec Żydów. Takiej, jak Pańska" - napisał w odpowiedzi szef MSZ. Chwilę później dodał: "Pewnie cytatu o zaprzeczającego antysemityzmowi Dmowskiego od kolegów z konfederacji się nie doczekam".

