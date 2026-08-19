W skrócie Warunki pogodowe mają się znacznie pogorszyć, a w nocy z zachodu do Polski wkroczą burze z bardzo silnym wiatrem i intensywnym deszczem.

Na zachodnich terenach kraju obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia dotyczące burz niosących wichury, które mogą osiągać miejscami do 90 km/h.

Na południu Polski w czwartek zrobi się gorąco: przewidywane są upały do około 30 stopni Celsjusza.

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Spokój w pogodzie nie trwał długo. Po nawałnicach z początku tygodnia wtorek przyniósł wyraźną zmianę na lepsze, jednak wiele wskazuje na to, że nie utrzyma się ona dłużej niż do środowego wieczora. Wtedy to na zachodzie Polski ponownie zrobi się burzowo, mokro i bardzo wietrznie - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

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Pogoda znowu stawia na burze. Zagrożenie będzie poważne

O tym, jak trudne warunki czekają nas w najbliższych godzinach, świadczą komunikaty wydane przez IMGW. W środę po południu ogłoszono ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia z powodu zbliżających się do Polski z zachodu burz.

Strefa ostrzeżeń przed niebezpiecznymi zjawiskami ciągnie się przez całą Polskę, od zachodniej do wschodniej granicy. Najtrudniejszej sytuacji eksperci spodziewają się na zachodzie. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia z powodu burz wydano dla następujących województw:

większości dolnośląskiego (bez krańców południowo-wschodnich);

południowej połowy lubuskiego ;

południowej części wielkopolskiego ;

powiat namysłowski w opolskim.

Noc ze środy na czwartek upłynie pod znakiem silnych burz, które nadciągną z zachodu WXCharts materiał zewnętrzny

Na tych terenach pomarańczowe ostrzeżenia wejdą w życie o godz. 23:00 i utrzymają się do 8:00 w czwartek.

Burze do tej części Polski mogą przynieść "bardzo silne opady deszczu": miejscami sięgające od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy. Kolejnym zagrożeniem w trakcie burz będą wichury: porywy wiatru mogą dochodzić do 70, a lokalnie do 90 km/h. Tak silne podmuchy mogą łamać gałęzie i drzewa oraz uszkadzać dachy i linie energetyczne.

Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które wystosowało alert dla tych samych obszarów, w których obowiązują ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia.

"Pogoda: w nocy i jutro (19/20.08) prognozowane burze, silny wiatr i intensywne opady deszczu. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni" - głosi alert RCB skierowany do odbiorców w zachodniej Polsce.

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Nieco słabsze, ale wciąż groźne burze przejdą w nocy ze środy na czwartek przez tereny leżące dalej na wschodzie. Ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu obejmują województwa:

łódzkie (bez krańców północnych);

powiaty kluczborski i oleski w opolskim ;

północne powiaty śląskiego ;

południową część mazowieckiego ;

północne rejony lubelskiego.

Najsilniejsze burze w nocy ze środy na czwartek przesuną się przez środkową Polskę, niosąc silne ulewy i wichury IMGW materiał zewnętrzny

Tamtejszym burzom towarzyszyć będą opady sięgające 25 litrów wody na metr kwadratowy i wiatr w porywach dochodzący do 60 km/h. Żółte alerty utrzymają się od godz. 2:00-5:00 do 9:00-11:00 w czwartek.

Na burzach pogodowe zagrożenia w najbliższym czasie się nie kończą. Niedługo do niektórych regionów wrócą też bardzo wysokie temperatury.

Pogoda niesie nie tylko nawałnice. Trzy gorące województwa

W czwartek miejscami zrobi się upalnie. Jeśli sprawdzą się najnowsze prognozy IMGW, to na południu w ciągu dnia temperatura dojdzie do około 30 stopni Celsjusza.

Czwartek będzie wyraźnie cieplejszym dniem, z możliwym upałem na południowym wschodzie Polski WXCharts materiał zewnętrzny

Z powodu możliwego upału wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia, które objęły województwa:

małopolski (bez krańców południowo-zachodnich);

większość podkarpackiego (z wyjątkiem powiatów bieszczadzkiego, leskiego i sanockiego);

południowych powiatów świętokrzyskiego.

W czwartek upalnie zrobi się miejscami na południowym wschodzie - tam wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia z tego powodu IMGW materiał zewnętrzny

Powyższe ostrzeżenia będą obowiązywać w czwartek od godz. 13:00 do 18:00.

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