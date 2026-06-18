Ostatnie godziny pogodowej równowagi. Oficjalne ostrzeżenia przed upałem

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

Wejście upału do Polski jest już przesądzone i nie zostało nam wiele czasu, by się na to przygotować. Po raz pierwszy w tym roku temperatury w naszym kraju przekroczą 30 stopni Celsjusza, i to wyraźnie. Synoptycy IMGW wydali z tego powodu ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla całości lub części sześciu województw. To będzie dopiero początek niebezpiecznych zmian w pogodzie.

Upał w Polsce w piątek stanie się faktem. IMGW już wydał z tego powodu ostrzeżenia, a będzie ich jeszcze więcej
Upał nadejdzie w piątek i zagości w wielu miejscach. Wydano ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia dla sześciu województwGrzegorz CelejewskiAgencja Wyborcza

W skrócie

  • W Polsce prognozowane są upały powyżej 30 stopni Celsjusza, wydano już ostrzeżenia drugiego stopnia z tego powodu.
  • Oprócz gorących dni powinniśmy też uważać na tropikalne noce w najbliższym czasie.
  • Alerty IMGW dotyczą zarówno upalnych dni, jak i burz, które w weekend zaczną się pojawiać w wielu miejscach.
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Stopniowo, ale nieprzerwanie od początku tygodnia postępuje ocieplenie. Z południowego zachodu płynie do nas gorące powietrze i z każdym kolejnym dniem doświadczamy wyższych temperatur. W piątek zrobi się upalnie, przed czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W kolejnych dniach ostrzeżeń pogodowych - nie tylko z tego powodu - będzie więcej.

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Upał od piątku. Pomarańczowe ostrzeżenia w kilku województwach

Na nadejście najcieplejszych dni od początku roku muszą się przygotować mieszkańcy zachodniej i południowo-zachodniej Polski. Od piątku będą tam obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia ze względu na upały.

"Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w piątek i niedzielę od 30 do 33 st. C, w sobotę od 32 do 35 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 18 do 21 st. C" - czytamy w treści ostrzeżenia. Wydano je dla województw:

  • lubuskiego;
  • południowo-zachodnich krańców zachodniopomorskiego;
  • większości dolnośląskiego;
  • centralnej, południowej i zachodniej części wielkopolskiego;
  • większości opolskiego (bez powiatów na północnym wschodzie);
  • wschodnich powiatach śląskiego.

Oznacza to, że czeka nas nie tylko upalny dzień, lecz miejscami również tropikalna noc, czyli taka, w trakcie której temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza.

Powyższe ostrzeżenia wejdą w życie w piątek o godz. 11:00 i utrzymają się przez praktycznie cały weekend: do godz. 20:00 w niedzielę.

Mapa Europy Środkowej i Południowej z kolorystycznym oznaczeniem wysokich temperatur powietrza, dominujące wartości powyżej 30°C na większości obszaru, szczególnie w Niemczech, Polsce, Francji, Włoszech oraz na Bałkanach.
Upał w piątek pojawi się w wielu rejonach południowo-zachodniej PolskiIMGWmateriał zewnętrzny

Oprócz tego dla południowych rejonów Dolnego Śląska wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami.

Kiedy upał rozgości się w Polsce, nie ograniczy się tylko do zachodniej części kraju. Możliwe, że w weekend ostrzeżeń z tego powodu powinniśmy się spodziewać coraz więcej. Nie będą to jedyne alerty.

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Jakub Wojciechowski

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Upalnie z czasem zrobi się w zdecydowanej większości województw. Znalazło to odbicie w prognozie zagrożeń pogodowych. IMGW planuje wydawać ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia z tego powodu także przez cały weekend.

W sobotę ostrzeżeń przed upałami nie będzie tylko na Warmii, Mazurach, Podlasiu i samych krańcach Małopolski i Podkarpacia. Pomarańczowe alerty pojawią się na zachodzie, południu i miejscami w centrum. Żółte ostrzeżenia z kolei planowane są na północy, Ziemi Łódzkiej, Mazowszu i Lubelszczyźnie.

Właśnie w sobotę upał może być najmocniejszy i miejscami na południowym zachodzie możemy zanotować do 35 stopni Celsjusza.

Niedziela może być upalna niemal wszędzie: ostrzeżenia drugiego stopnia planowane są dla zdecydowanej większości Polski, z wyjątkiem województw na północy.

W najbliższym czasie sporym wyzwaniem w naszym kraju będą nie tylko upały, lecz również niebezpieczne burze. W pierwszej połowie weekendu sprowadzą one intensywne ulewy, sięgające 20-30, a lokalnie do 40 litrów wody na metr kwadratowy i porywy wiatru do 85 km/h.

Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami w sobotę planowane są dla województw na zachodzie.

Mapa Polski z wyróżnionymi zachodnimi województwami w dwóch odcieniach pomarańczu, sugerującymi różne stopnie ostrzeżeń pogodowych, oraz legendą na dole z datami dni tygodnia.
Najsilniejsze burze w pierwszej części weekendu skupią się w zachodniej PolsceIMGWmateriał zewnętrzny

W niedzielę strefa burz z intensywniejszymi opadami deszczu, lokalnym gradem i wichurami do 75 km/h przesunie się bardziej na centrum i na wschód Polski i to tam mogą się pojawić nowe alerty z tego powodu.

Mapa Polski z zaznaczonymi województwami objętymi ostrzeżeniami meteorologicznymi, gdzie centralna i południowo-wschodnia część kraju wyróżniona jest kolorem pomarańczowym, a pozostała część środkowej oraz północno-wschodniej Polski – kolorem żółtym, n...
Niebezpieczne burze z ulewami i silnym wiatrem w niedzielę rozprzestrzenią się na dużą część PolskiIMGWmateriał zewnętrzny

Na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i Lubelszczyźnie mają zostać wydane pomarańczowe ostrzeżenia.

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