Alert IMGW: Przymrozki na południu

Pojawiające się w połowie maja przymrozki, czyli popularni " zimni ogrodnicy " zwykle występują od 12 do 15 maja (tego dnia przypadają imieniny Zofii - stąd: " zimna Zośka "). Nowe prognozy wskazują, że na nizinach noce nie powinny być mroźne. Przymrozki mogą jednak występować w rejonach podgórskich.

Na tych terenach lokalnie temperatura powietrza może spaść do około 2 stopni Celsjusza a przy gruncie możliwy będzie mróz do -2 st. C.