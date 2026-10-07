W środę wciąż największy wpływ na pogodę będzie miał wyż Dieter, ale od czwartku coraz większą przewagę zacznie zdobywać niż Felicia, więc warunki staną się bardziej wymagające. Początkowo jednak warunki będą przyjemne w praktycznie całym kraju - wynika z prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ta apka mówi, kiedy spadnie deszcz - co do minuty! Wypróbuj nową aplikację Pogoda Interia! Zainstaluj z Google Play , otwiera się w nowym oknie lub App Store , otwiera się w nowym oknie

Gęste mgły rano, ciepło w ciągu dnia. Jeszcze jest wyżowo

Nie będzie już tak słonecznie, jak na początku tygodnia. W środę na niebie pojawi się więcej chmur, a jaśniej w ciągu dnia będzie tylko na południowym wschodzie. Nad morzem przelotnie popada słaby deszcz.

Środowy poranek miejscami będzie mglisty, zwłaszcza na północy, w centrum i na zachodzie. Widzialność w wielu regionach spadła poniżej 200 metrów. Najdłużej gęste mgły utrzymają się w dolinach rzek, okolicach jezior i stawów oraz na terenach podmokłych. Praktycznie wszędzie powinny zniknąć przed południem.

Środa wciąż będzie ciepła, tak jak wcześniejsze dni. Na południu zanotujemy do 23 stopni Celsjusza, w centrum około 20, a najmniej na północy i w kotlinach sudeckich: 16-17 st. C.

W środę będzie ciepło w całym kraju - w wielu regionach można się spodziewać co najmniej 20 stopni Celsjusza WXCharts materiał zewnętrzny

Wieczorem na południu Śląska wiatr w porywach osiągnie do 55 km/h, a w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 70 km/h. W pozostałych częściach kraju przeważnie powieje słabo.

Z powodu wysokich temperatur i tylko lokalnych, słabych opadów deszczu, pogoda w Polsce dalej będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Warunki pogorszą się do obojętnych jedynie tam, gdzie pojawią się poranne mgły, a w ciągu dnia mocniej się zachmurzy.

Warunki przez praktycznie całą środę będą korzystne, zwłaszcza w południowej połowie kraju IMGW materiał zewnętrzny

Czwartek może być pod każdym względem bardziej wymagający.

Pogoda zmiesza ciepło z deszczem i burzami. Zaczną się poważne zmiany

Im bliżej weekendu, tym mniej stabilne będą panujące w Polsce warunki. Czwartek może się się okazać najcieplejszym, ale też jednocześnie najmniej przyjemnym dniem od początku tygodnia.

Nad naszym krajem utrzyma się wtedy duże zachmurzenie, zaś bardziej słonecznie zrobi się tylko miejscami na wschodzie. Spadnie więcej deszczu, szczególnie na zachodzie i w centrum. W zachodniej części Karpat możliwe będą burze.

"Po wielu dniach z przewagą korzystnych warunków biometeorologicznych nastąpi wyraźne pogorszenie w północno-zachodniej Polsce" - czytamy w prognozie biometeorologicznej IMGW na czwartek.

Będzie to najprawdopodobniej ostatni z serii tak ciepłych dni. Termometry pokażą od 16 stopni nad morze, około 20 w centrum do 25 stopni Celsjusza na południu.

W czwartek będzie najcieplej w tym tygodniu - miejscami na południu do 25 stopni. Nie będzie jednak spokojnie WXCharts materiał zewnętrzny

Na południu Polski znowu mocniej powieje - porywy będą tam osiągać do 70 km/h.

W piątek temperatury bardzo spadną i w najcieplejszych miejscach nie przekroczą już około 15 stopni, czyli będzie nawet o około 10 st. C chłodniej niż dzień wcześniej.

-----