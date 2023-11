Mateusz Morawiecki wysłał zaproszenia na rozmowy do liderów wszystkich partii. Chciał rozmawiać o możliwości współpracy i pomysłach programowych, które zgłaszał ostatnio w ramach Dekalogu Polskich Spraw.

Szef rządu, zgodnie z decyzją prezydenta Andrzeja Dudy jest w trakcie tworzenia nowego rządu. Ma go zaprezentować prezydentowi najpóźniej w poniedziałek.

"Nigdzie się nie wybieram"

Premier w zaproszeniu zasugerował dwa możliwe terminy spotkań do wyboru. Pierwszy, w czwartek w godzinach 9-14 i drugi w piątek w godzinach 10-15.

"Premier Morawiecki zaprosił mnie na rozmowy w sprawie tworzenia koalicji. Oczywiście na żadne spotkanie się nie wybieram. Całą kampanię wyborczą mówiłem, że chcę zakończyć, a nie przedłużać rządy PiS. Zdania nie zmieniłem. Wybraliście mnie do Sejmu właśnie po to, żeby Morawiecki przestał rządzić - napisał Mentzen .

- To wybór każdej z tych partii. Ze strony premiera to był bardzo dobry ruch, bo pokazuje czarno na białym intencje polityków. Przecież samo przyjście na rozmowę nie oznacza poparcia ani nie jest deklaracją. Nie widzę żadnych racjonalnych argumentów za tym, by odmawiać szefowi rządu rozmowy - ocenia w rozmowie z Interią Łukasz Schreiber, sekretarz stanu w KPRM.