Noc okazała się bardzo mroźna, szczególnie na południowym wschodzie. W Zamościu było -18,4 st. C, a w piątek o godz. 8:00 temperatura odczuwalna w tym mieście wynosiła -20 stopni - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Aura będzie znacznie bardziej przyjemna niż w ostatnich dniach.

Gerd rysuje pogodę w Polsce. Zima łagodnieje

Do Polski dotarł wyż Gerd, dzięki któremu unikniemy nieprzyjemnych opadów. Tylko na północnym wschodzie możliwe będą słabe opady śniegu. W zdecydowanej większości Polski będzie słonecznie i bezchmurnie.

W ciągu dnia w niemal wszystkich regionach temperatury będą ujemne. Najzimniej będzie na północnym wschodzie i wschodzie: od -5, -3 stopni, a w centrum -2, -1. Na zachodzie będzie w okolicach zera lub minimalnie na plusie.

Noc z czwartku na piątek była bardzo mroźna, a w ciągu dnia będzie kilka stopni poniżej zera. Kolejna noc również będzie zimna WXCharts materiał zewnętrzny

Dzięki wyżowi będzie nie tylko słonecznie, ale też przeważnie bezwietrznie. Najmocniej powieje wysoko w Sudetach oraz w Karpatach, gdzie podmuchy osiągną odpowiednio: do 65 i 70 km/h. Tam wiatr może powodować zamiecie śnieżne.

Kolejna noc z siarczystym mrozem. Potem poważna zmiana

Rano, ze względu na panujące jeszcze silne mrozy, w większości kraju warunki będą niekorzystne lub obojętne. Z czasem jednak, kiedy pojawi się więcej słońca, w całej Polsce pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Wieczorem, znów z powodu mrozu, warunki staną się niekorzystne lub obojętne.

W ciągu dnia w zdecydowanej większości Polski warunki będą korzystne IMGW materiał zewnętrzny

Po zachodzie słońca czeka nas kolejna mroźna noc. Na południowym wschodzie oraz na wschodzie termometry pokażą nawet -17, -13 stopni Celsjusza.

To będzie jednak jeden z ostatnich mroźnych epizodów w tym sezonie. W weekend nadejdzie bowiem poważne ocieplenie. W sobotę w ciągu dnia na zachodzie i południu będzie od 3 do 6 stopni ciepła, a w niedzielę w wielu miejscach będzie od 4 do nawet 8 stopni powyżej zera. Kolejne dni zapowiadają się na jeszcze cieplejsze.

