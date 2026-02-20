Ostatnia szansa na prawdziwy mróz. Taki dzień może się już nie powtórzyć
Rozpoczął się jeden z ostatnich zimowych dni w tym sezonie. Ujemne temperatury utrzymają się w zdecydowanej większości Polski, ale będzie to jeden z niewielu zimowych akcentów w ciągu dnia. Śnieg popada słabo i tylko lokalnie. Dzięki wyżowi Gerd będzie słonecznie i spokojnie. Po zmroku wrócą siarczyste mrozy, ale potem będzie tylko cieplej.
Noc okazała się bardzo mroźna, szczególnie na południowym wschodzie. W Zamościu było -18,4 st. C, a w piątek o godz. 8:00 temperatura odczuwalna w tym mieście wynosiła -20 stopni - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Aura będzie znacznie bardziej przyjemna niż w ostatnich dniach.
Gerd rysuje pogodę w Polsce. Zima łagodnieje
Do Polski dotarł wyż Gerd, dzięki któremu unikniemy nieprzyjemnych opadów. Tylko na północnym wschodzie możliwe będą słabe opady śniegu. W zdecydowanej większości Polski będzie słonecznie i bezchmurnie.
W ciągu dnia w niemal wszystkich regionach temperatury będą ujemne. Najzimniej będzie na północnym wschodzie i wschodzie: od -5, -3 stopni, a w centrum -2, -1. Na zachodzie będzie w okolicach zera lub minimalnie na plusie.
Dzięki wyżowi będzie nie tylko słonecznie, ale też przeważnie bezwietrznie. Najmocniej powieje wysoko w Sudetach oraz w Karpatach, gdzie podmuchy osiągną odpowiednio: do 65 i 70 km/h. Tam wiatr może powodować zamiecie śnieżne.
Kolejna noc z siarczystym mrozem. Potem poważna zmiana
Rano, ze względu na panujące jeszcze silne mrozy, w większości kraju warunki będą niekorzystne lub obojętne. Z czasem jednak, kiedy pojawi się więcej słońca, w całej Polsce pogoda będzie korzystnie wpływać na nasz organizm. Wieczorem, znów z powodu mrozu, warunki staną się niekorzystne lub obojętne.
Po zachodzie słońca czeka nas kolejna mroźna noc. Na południowym wschodzie oraz na wschodzie termometry pokażą nawet -17, -13 stopni Celsjusza.
To będzie jednak jeden z ostatnich mroźnych epizodów w tym sezonie. W weekend nadejdzie bowiem poważne ocieplenie. W sobotę w ciągu dnia na zachodzie i południu będzie od 3 do 6 stopni ciepła, a w niedzielę w wielu miejscach będzie od 4 do nawet 8 stopni powyżej zera. Kolejne dni zapowiadają się na jeszcze cieplejsze.
