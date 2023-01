Ostatnia szansa na dodatek do ogrzewania. Oni na pewno go nie dostaną. Ciebie też ominie?

Dodatek elektryczny jest jednorazowym wsparciem dla osób ogrzewających dom prądem. Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 roku. Kiedy upływa termin składania dokumentów o dofinansowanie? Kiedy możemy spodziewać się wypłaty? Oto najważniejsze informacje o dodatku do prądu.

Jeśli ogrzewamy dom bojlerem, piecem akumulacyjnym lub pompą ciepła, możemy wnioskować o dodatek do prądu. Jego wysokość zależy od tego, ile energii elektrycznej zużyliśmy w poprzednim roku. Wsparcie finansowe wynosi:

Reklama

1000 zł , jeśli wykorzystaliśmy do 5 MWh rocznie,

, jeśli wykorzystaliśmy do 5 MWh rocznie, 1500 zł, jeśli wykorzystaliśmy więcej niż 5 MWh rocznie. W tym przypadku konieczne jest załączenie potwierdzenia przekroczenia rocznego zużycia.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest wpis w CEEB . Jeśli zmieniliśmy główne źródło ogrzewania, należało to zgłosić do 11 sierpnia 2022. Po tym terminie wnioski składać mogą jedynie osoby, które skończyły budowę nowego domu.

Dodatek do prądu przysługuje każdemu, kto ogrzewa swoje gospodarstwo tym źródłem energii. Wsparcie finansowe otrzymamy po złożeniu terminowo stosownych wniosków. Urzędy gminy przyjmują dokumenty o dodatek elektryczny od 1 grudnia 2022 roku. Termin ich składania upływa natomiast w przyszłym tygodniu - 1 lutego 2023 roku.

Dopłata do prądu przyznawana jest według miejsca zamieszkania. Oznacza to, że jeśli pod jednym adresem mieszka więcej rodzin, dofinansowanie zostanie wypłacone tylko raz.

Kto nie otrzyma dodatku elektrycznego?

Istnieją pewne wyjątki, przy których dofinansowanie nie będzie przyznawane. Nie otrzymają go właściciele paneli fotowoltaicznych, nawet jeśli korzystają z pompy ciepła. Uzasadnione jest to faktem, że fotowoltaika rozliczana jest ze zużytej energii na innych zasadach .

Dofinansowanie nie należy się również tym gospodarstwom, które otrzymały dopłatę do innego źródła energii. Dotyczy to zarówno dopłaty do węgla, jak i gazu.

***

Czytaj także:

Trzeba złożyć wniosek o 500 plus. ZUS przypomina o ważnym terminie

ChatGPT wchodzi do polskich szkół. Odrobi pracę domową, napisze esej

Belgia: Pracownicy dostaną dodatek za dojazd do pracy rowerem