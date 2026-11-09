W skrócie Ostatnia z sześciu ofiar sobotniego zamachu w Krakowie została zidentyfikowana - to 55-letni obywatel Polski.

Według informacji uzyskanych przez Wirtualną Polskę, była to osoba w kryzysie bezdomności, przy której nie znaleziono dokumentów.

Sprawca zamachu Michał Oksiński zmarł w poniedziałek w szpitalu, a w zdarzeniu rannych zostało łącznie szesnaście osób, w tym dwóch operowanych policjantów.

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Wojewoda małopolski Krzysztof Klęczar przekazał podczas niedzielnego briefingu prasowego, że w strzelaninie do której doszło w Krakowie ofiarami są: 61-letnia obywatelka Polski, 47-letnia obywatelka Polski, 53-obywatelka Polski, 32-letni obywatel Wielkiej Brytanii, 51-letnia kobieta niebędąca obywatelką Polski, której narodowości służby wtedy nie podały (w późniejszych doniesieniach sprecyzowano, że była obywatelką Austrii), a także około 50-letni mężczyzna, obywatel Polski.

55-latek z Polski szóstą ofiarą zamachu

W poniedziałek rzecznik wojewody małopolskiego Maksymilian Kosowski potwierdził w rozmowie z Interią, że ostatnia z wymienionych ofiar to 55-letni obywatel Polski. Według ustaleń Wirtualnej Polski, problem z ustaleniem dokładnych danych wynikał z tego, że była to osoba w kryzysie bezdomności, przy której nie znaleziono dokumentów.

Oprócz sześciu zmarłych, w wyniku strzelaniny w Krakowie rannych zostało szesnaście osób, w tym sprawca Michał Oksiński, który w poniedziałek zmarł w szpitalu. Ciężko ranni zostali m.in. dwaj policjanci - starszy posterunkowy Jakub Kulik i starszy posterunkowy Artur Morański - obaj przeszli operacje i zostali już wybudzeni ze śpiączki.

Po sobotnim zamachu policja znalazła w domu w Ostrowcu Świętokrzyskim, w którym mieszkał zamachowiec, trzy ciała - jego ojca, matki i siostry.

Strzelanina w Krakowie. Nie żyje zamachowiec, przeprowadzono sekcje zwłok ofiar

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w poniedziałek, że w samochodzie i przy Michale Oksińskim ujawniono łącznie cztery sztuki broni, w tym dwa karabiny AR-15 oraz dwa pistolety.

- Ujawniono przy nim i w samochodzie kilkaset sztuk amunicji, w tym do tych karabinów i do pistoletów. Jest to co najmniej około pół tysiąca sztuk dodatkowej amunicji, która mogła być użyta - dodał rzecznik.

Prokurator Eryk Stasielak z Prokuratury Krajowej poinformował PAP w poniedziałek ok. godz. 16, że zakończyły się sekcje zwłok dziewięciu ofiar - sześciu zmarłych w Krakowie i trzech w Ostrowcu Świętokrzyskim. Sekcja zwłok Michała Oksińskiego zaplanowana jest na wtorek.

Jak dodał prokurator, sporządzenie szczegółowej opinii sądowo-lekarskiej z przeprowadzonej sekcji zwłok może potrwać nawet kilka tygodni.



