Podczas piątkowej konferencji prasowej prok. Przemysław Nowak opisał ostatnią minutę przed katastrofą prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Według jego słów pierwsze ostrzeżenie "TERRAIN AHEAD" pojawiło się 57 sekund przed uderzeniem w ziemię. Trzy sekundy później doszło do zmiany ustawienia wysokościomierza barometrycznego.
Na około 21 sekund przed katastrofą rozległ się pierwszy alarm "PULL UP", a według słów rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej tych ostrzeżeń pojawia się następnie 16. - Ostatnie jest urwane w momencie rozbicia samolotu - sprecyzował prok. Nowak.
Ostatnie sekund lotu (czas podany w sekundach do katastrofy):
57 sekund - pierwsze ostrzeżenie "TERRAIN AHEAD",
54 sekundy - zmiana ustawienia wysokościomierza barometrycznego,
21 sekund - pierwszy alarm "PULL UP",
15 sekund - dowódca: "Odchodzimy na drugi krąg",
10 sekund - zwiększenie mocy silników,
6 sekund - uderzenie lewego skrzydła w brzozę,
2 sekundy - ostatnie, urwane ostrzeżenie "PULL UP",
1 sekunda - rosyjski kontroler: "Odejście na drugi krąg".
Przyczyny katastrofy smoleńskiej. Prokuratura opisała ostatnią minutę lotu
- Mniej więcej sześć sekund po tym pierwszym, najważniejszym ostrzeżeniu krytycznym "PULL UP", który powinien natychmiastowo powodować decyzję o zakończeniu lądowania, dowódca mówi 'odchodzimy na drugi krąg' - opisywał dalej rzecznik.
Według jego słów realizacja tej decyzji trwała jeszcze kilka sekund, a pierwsze oznaki parametrów, że zwiększa się ciąg silników, następują po kolejnych pięciu sekundach.
Uderzenie w brzozę, według informacji przekazanych przez prok. Nowaka, następuje sześć sekund przed katastrofą. Nastąpiło wówczas "zerwanie części lewego skrzydła, przeciążenie z uwagi na siły nośne, gwałtowne odwrócenie samolotu w lewo wzdłuż osi i rozbicie samolotu odwróconego do góry".
W trakcie konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej zaprezentował opinię biegłych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że przyczynami katastrofy były:
- Niestabilne podejście do lądowania,
- Błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu,
- Kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości,
- Zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg.
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