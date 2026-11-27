Podczas piątkowej konferencji prasowej prok. Przemysław Nowak opisał ostatnią minutę przed katastrofą prezydenckiego samolotu w Smoleńsku. Według jego słów pierwsze ostrzeżenie "TERRAIN AHEAD" pojawiło się 57 sekund przed uderzeniem w ziemię. Trzy sekundy później doszło do zmiany ustawienia wysokościomierza barometrycznego.

Na około 21 sekund przed katastrofą rozległ się pierwszy alarm "PULL UP", a według słów rzecznika prasowego Prokuratury Krajowej tych ostrzeżeń pojawia się następnie 16. - Ostatnie jest urwane w momencie rozbicia samolotu - sprecyzował prok. Nowak.

Ostatnie sekund lotu (czas podany w sekundach do katastrofy):

57 sekund - pierwsze ostrzeżenie "TERRAIN AHEAD",

54 sekundy - zmiana ustawienia wysokościomierza barometrycznego,

21 sekund - pierwszy alarm "PULL UP",

15 sekund - dowódca: "Odchodzimy na drugi krąg",

10 sekund - zwiększenie mocy silników,

6 sekund - uderzenie lewego skrzydła w brzozę,

2 sekundy - ostatnie, urwane ostrzeżenie "PULL UP",

1 sekunda - rosyjski kontroler: "Odejście na drugi krąg".

Przyczyny katastrofy smoleńskiej. Prokuratura opisała ostatnią minutę lotu

- Mniej więcej sześć sekund po tym pierwszym, najważniejszym ostrzeżeniu krytycznym "PULL UP", który powinien natychmiastowo powodować decyzję o zakończeniu lądowania, dowódca mówi 'odchodzimy na drugi krąg' - opisywał dalej rzecznik.

Według jego słów realizacja tej decyzji trwała jeszcze kilka sekund, a pierwsze oznaki parametrów, że zwiększa się ciąg silników, następują po kolejnych pięciu sekundach.

Uderzenie w brzozę, według informacji przekazanych przez prok. Nowaka, następuje sześć sekund przed katastrofą. Nastąpiło wówczas "zerwanie części lewego skrzydła, przeciążenie z uwagi na siły nośne, gwałtowne odwrócenie samolotu w lewo wzdłuż osi i rozbicie samolotu odwróconego do góry".

W trakcie konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Krajowej zaprezentował opinię biegłych. Z przeprowadzonej oceny wynika, że przyczynami katastrofy były:

Niestabilne podejście do lądowania,

Błędna ocena rzeczywistej wysokości samolotu,

Kontynuowanie zniżania poniżej minimalnej wysokości,

Zbyt późne podjęcie decyzji o odejściu na drugi krąg.

Więcej infomacji wkrótce...