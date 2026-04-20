Spis treści: Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus? Wnioski złożone po terminie - co się wtedy dzieje? 800 plus dla cudzoziemców. Zmiany od 2026 roku

Chcąc zachować płynność wypłat, warto trzymać się harmonogramu wyznaczonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Nabór wniosków na nowy okres świadczeniowy wystartował 1 lutego i potrwa do 30 kwietnia 2026 roku.

Do kiedy trzeba złożyć wniosek o 800 plus?

Dlaczego warto wysłać wniosek najpóźniej w kwietniu? To najlepszy sposób na uniknięcie tzw. luki płatniczej. Jest to niepożądana przerwa w otrzymywaniu środków, która pojawia się przy późniejszych zgłoszeniach.

Rodzice, którzy zwlekają z formalnościami, muszą liczyć się z tym, że przelewy mogą zostać wstrzymane na kilka tygodni, a na wyrównanie trzeba będzie poczekać znacznie dłużej. W sporadycznych przypadkach, gdy rodzice nie wypełnią wniosku do wakacji trzeba się liczyć z utratą części środków. Co ważne wnioski można składać tylko online, np. przez bankowość elektroniczną.

W przypadku dzieci niedawno narodzonych zasady są nieco bardziej elastyczne. Świeżo upieczeni rodzice mają trzy miesiące od dnia narodzin dziecka na dopełnienie formalności. Jeśli zmieszczą się w tym terminie, świadczenie zostanie im wypłacone z wyrównaniem, licząc od momentu przyjścia pociechy na świat.

Wnioski złożone po terminie - co się wtedy dzieje?

Rodzice, którzy nie zdążą lub zapomną wypełnić wniosek do 30 kwietnia 2026 roku, muszą liczyć się z przerwą w wpłatach, a w najgorszym wypadku nawet na bezpowrotną utratę części środków.

Późniejsze wysłanie wniosku o 800 plus spowoduje opóźnienia. To, kiedy otrzyma się przelew zależy od tego, ile "spóźnimy się" z dokumentami. ZUS tłumaczy że:

Wniosek wysłany w maju - generuje miesięczną lukę w wypłatach. Świadczenie za czerwiec zostanie przekazane wraz z wypłatą lipcową. Środki pojawią się na koncie najpóźniej do 31 lipca.

Wniosek wysłany w czerwcu - generuje dwumiesięczną przerwę w dostępie do gotówki. Wypłata z wyrównaniem od czerwca wpłynie na konto najpóźniej do 31 sierpnia.

Dotkliwe konsekwencje czekają osoby, które będą zwlekać ze złożeniem wniosku do wakacji. W przypadku wysłania dokumentów po 30 czerwca 2026 roku, prawo do świadczenia zostaje ustalone wyłącznie od miesiąca, w którym wniosek trafił do ZUS. Tym samym można stracić pieniądze, m.in. za czerwiec, gdyż nie przysługuje wtedy wyrównanie.

800 plus dla cudzoziemców. Zmiany od 2026 roku

W 2026 roku wprowadzono istotne zmiany w zasadach przyznawania świadczenia wychowawczego 800 plus. Modyfikacje dotyczą przede wszystkim obywateli Ukrainy posiadających status UKR, dla których przepisy uległy zaostrzeniu już na początku lutego.

Zmiany obejmują około 150 tysięcy osób, które przybyły do Polski w związku z działaniami wojennymi. Wniosek składany od 1 lutego 2026 roku wymaga:

podania numeru PESEL wnioskodawcy i dziecka;

potwierdzić legalność pobytu w Polsce;

spełnienie warunku aktywności zawodowej;

wskazania danych o przekroczeniu granicy;

złożenia oświadczenia o uczęszczaniu dziecka do polskiej szkoły lub przedszkola.

Nowe przepisy uzależniają prawo do 800 plus od aktywności zawodowej rodzica oraz realizowania przez dziecko obowiązku szkolnego. Za aktywność zawodową uznaje się m.in. pracę na umowę o pracę lub umowę zlecenie, prowadzenie działalności gospodarczej, pobieranie stypendiów czy zasiłków dla bezrobotnych. Pełny katalog aktywności, które uprawniający do otrzymywania świadczenia jest dostępny na stronie ZUS.

W zależności od rodzaju aktywności, wymagane jest, aby podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosiła co najmniej 50 proc. lub 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Istnieją jednak wyjątki - z tego wymogu zwolnieni są rodzice dzieci z niepełnosprawnościami oraz osoby wnioskujące o świadczenie na dziecko będące obywatelem Polski.

Ponadto, zarówno dziecko, jak i rodzic muszą zamieszkiwać w Polsce, a realizacja obowiązku szkolnego w polskiej placówce jest warunkiem bezwzględnym.

