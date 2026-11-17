Spis treści: Kto może składać wnioski na wyprawkę szkolną? Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną? Czy cudzoziemcy mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną?

Nabór wniosków na obecny okres świadczeniowy trwa od 1 lipca. Zbliżający się koniec listopada to ostateczny termin na dopełnienie formalności, po jego upływie szansa na uzyskanie środków na tegoroczną wyprawkę minie. W ubiegłym roku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Do ZUS wpłynęło ponad 3,3 mln wniosków na niemal 4,9 mln dzieci, a łączna kwota wypłat przekroczyła 1,4 mld zł.

Kto może składać wnioski na wyprawkę szkolną?

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługuje rodzicom i opiekunom na każde dziecko uczące się w szkole podstawowej, liceum, technikum, szkole policealnej lub innej placówce edukacyjnej niezależnie od osiąganych dochodów czy sytuacji zawodowej rodziny.

Pieniądze przysługują do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością do 24. roku życia. Obowiązuje rocznikowe liczenie wieku, dzięki czemu wsparcie otrzymają również uczniowie ostatnich klas liceów, techników oraz szkół policealnych, nawet jeśli urodziny obchodzili jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Co ważne, świadczenie nie przysługuje dzieciom uczęszczającym do tzw. zerówek oraz studentom.

Jak złożyć wniosek o 300 zł na wyprawkę szkolną?

Dokumenty potrzebne do wniosku można przekazać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice mają do wyboru cztery kanały:

aplikację mobilną mZUS,

portal eZUS,

bankowość elektroniczną,

portal Emp@tia.

ZUS, otwiera się w nowym oknie przypomina, że przed wysłaniem formularza warto dokładnie zweryfikować wpisane dane, w szczególności numer PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz numer rachunku bankowego, ponieważ środki są przelewane na wskazane konto. Nieprawidłowości mogą opóźnić wypłatę.

Czy cudzoziemcy mogą składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną?

Cudzoziemcy mogą składać wnioski o świadczenie Dobry Start, ale muszą spełnić dodatkowe kryteria. Przede wszystkim muszą być aktywni zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składają wniosek.

Ponadto obywatele państw spoza UE, EFTA i Wielkiej Brytanii, a także osoby z Ukrainy ze statusem UKR muszą wykazać we wniosku dokument uprawniający do przekroczenia granicy oraz dokument potwierdzający legalny pobyt w Polsce - wymóg ten dotyczy zarówno wnioskodawcy, jak i samego dziecka.

Źródło: zus.pl



