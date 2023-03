Dnia 31 marca upływa termin składania deklaracji o rezygnacji z wnoszenia wpłat do PPK. Pracownikom, którzy tego nie zrobią, pracodawca automatycznie naliczy i potrąci z jego wynagrodzenia za marzec wpłatę do PPK oraz przekaże ją instytucji finansowej.

Pracownicy, którzy nie złożą deklaracji o rezygnacji z wnoszenia opłat do PPK w okresie 1-31 marca 2023 r., będą mogli zrezygnować z udziału w PPK w dowolnym momencie.

Pracownicze Plany Kapitałowe. W PPK uczestniczy 2,6 mln osób

Jak powiedział w środę wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Bartosz Marczuk, obecnie w systemie uczestniczy ok. 2,6 mln osób a wartość aktywów to ok. 13,5 mld zł.

- W najbliższych dniach kwota ta wzrośnie do 14 mld zł, ponieważ przekazana właśnie została tzw. opłata roczna, co oznacza, że na konto każdego uczestnika trafi 240 zł - wskazał.

Pytany, ile do tej pory wynoszą tzw. średnie oszczędności w PPK, powiedział, że jest to ok. 5 tys. zł, ale - jak mówił - rekordzista ma 660 tys. zł, a osoby, które weszły już w wiek emerytalny i mogą wypłacić wszystkie zgromadzone środki, wpłacają średnio ok. 7-8 tys. zł.

"Część osób nie jest przekonana do oszczędzania w PPK"

Jak stwierdził prezes PFR Portal PPK Robert Zapotoczny, obecnie "nie odnotowano żadnych trudności związanych z ponownym zapisem osób uprawnionych do Pracowniczych Planów Kapitałowych, a "autozapis przebiega zgodnie z założonym planem".

- Wyzwaniem było dotarcie do społeczeństwa z rzetelną, opartą na faktach, kompleksową informacją, ponieważ nadal wiele osób wydaje osądy na temat programu, nie znając nawet jego zasad - ocenił prezes.

Zapotoczny podkreślił, że część osób dalej nie jest przekonana do oszczędzania w tym programie. - Nadal spotykamy się z demonami przeszłości sprzed 10 lat, które nie mają z PPK nic wspólnego. To, co możemy robić, to konsekwentnie i obiektywnie przedstawiać zasady programu, edukować, mówić o potrzebie i konieczności oszczędzania na przyszłość - i to robimy - dodał.

Rośnie zainteresowanie programem PPK

Prezes zaznaczył, że w ramach edukowania PFR Portal PPK prowadzi bezpłatne szkolenia, obsługuje infolinię, prowadzi stronę internetową mojeppk.pl oraz jest obecny w social mediach.

Pierwszy kwartał 2023 roku, a szczególnie luty, przyniósł zdecydowany wzrost zainteresowania tematem PPK. - Profile PPK w mediach społecznościowych zanotowały wzrosty: zasięg na Facebooku i Instagramie wzrósł w pierwszym kwartale tego roku kolejno 80- i 35-krotnie względem czwartego kwartału 2022 roku oraz 130- i 200-krotnie względem pierwszego kwartału 2022 roku - wyliczał Zapotoczny.

Portal PPK prowadzi także infolinię dla wszystkich osób i instytucji zainteresowanych programem Pracowniczych Planów Kapitałowych. - Infolinia przeżyła oblężenie - doradcy obsłużyli w lutym 2 razy więcej interakcji niż w styczniu i prawie pięć razy więcej niż średnia liczba połączeń z 2022 roku, nie mówiąc o mailach i czacie - podkreślił Zapotoczny.

Autozapis do PPK. "Przynosi pozytywne rezultaty"

Prezes wspomniał, że rekordowo wzmożony ruch dało się również zaobserwować na portalu mojeppk.pl: w I kwartale 2023 roku ruch wzrósł o 50 proc. w porównaniu do całego 2022 roku.

- Luty był także rekordowy pod względem bezpłatnych szkoleń: łącznie przeprowadziliśmy 310 szkoleń dla ponad 21 tys. osób - przekazał. Dodał także, że cały czas funkcjonuje "PPK na telefon", czyli możliwość skontaktowania się bezpośrednio z trenerem PPK podczas dyżuru telefonicznego.

- To były bardzo intensywne miesiące, ale mamy nadzieję, że aktualnie przeprowadzany autozapis przyniesie pozytywne rezultaty i będziemy mieli więcej świadomych osób oszczędzających w PPK - podsumował Zapotoczny.

Czym jest PPK?

PFR Portal PPK jest częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, który jest odpowiedzialny za prowadzenie działalności określonej w Ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Główną misją portalu mojeppk.pl jest gromadzenie oraz udzielanie informacji o funkcjonowaniu PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Do programu może przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone są wspólnie przez pracowników, pracodawców i państwo.