"Moje dzisiejsze zwycięstwo przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, jest ostatecznym i prawomocnym potwierdzeniem faktu, że nigdy nie utraciłem dostępu do informacji niejawnych" - napisał Sławomir Cenckiewicz w wydanym oświadczeniu.

Jak wskazywał, "do walki" z nim po przejęciu władzy przez obecnie rządzącą koalicję zaangażowano "służby specjalne, prokuraturę, a w zasadzie cały aparat państwowy i media". Stwierdził, że cofnięcie mu poświadczeń bezpieczeństwa w lipcu 2024 r. nastąpiło "przy wsparciu Tomasza Siemoniaka, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Donalda Tuska".

Tomasz Siemoniak komentuje wyrok NSA. "Moje zwycięstwo"

Sławomir Cenckiewicz stwierdził, że wyrok NSA jest "wiktorią wszystkich ludzi dobrej woli, którzy nigdy nie zwątpili w moją uczciwość i prawość". Wyróżnił ppłk Alicję Kurek, pisząc, że bez niej "dzisiejsze bankructwo bezprawia byłoby niemożliwe".

Podziękowania skierował również w stronę Karola Nawrockiego, który - według jego słów - towarzyszył mu w "walce" od samego początku. "Ale dzień mojego zwycięstwa jest również dniem prawdy. A prawda sama nigdy nie zwycięża i domaga się oręża" - napisał szef BBN.

Następnie zwrócił się do Władysława Kosiniaka-Kamysza o "natychmiastową dymisję Jarosława Stróżyka z funkcji szefa SKW". "To Stróżyk - jako szef SKW - dopuścił się tego bezprawia, uwikłał służbę kontrwywiadowczą w walkę polityczną, zdewastował instytucję ochrony informacji niejawnych, tworzył dla swoich działań medialnie zaplecze i osobiście mnie atakował" - czytamy w oświadczeniu.

Cenckiewicz zarzucił też szefowi SKW próby paraliżowania BBN i całego urzędu Prezydenta. "Dla dobra bezpieczeństwa Polski, służb specjalnych i Wojska Polskiego Jarosław Stróżyk nie może dłużej kierować SKW!" - napisał.

Dobrzyński studzi emocje? Pisze o "nieuzasadnionej" próbie interpretacji wyroku NSA

Po wydaniu decyzji przez NSA głos zabrał także rzecznik prasowy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych, Jacek Dobrzyński. We wpisie na X zasugerował, że wyrok NSA nie oznacza przywrócenia dostępu do informacji niejawnych szefowi BBN.

"Próba interpretacji wyroku NSA jako automatycznego przywrócenia dostępu do informacji niejawnych panu Cenckiewiczowi jest kompletnie nieuzasadniona" - stwierdził, dodając, że jest to "jasne i czytelne".

Zdaniem Dobrzyńskiego, orzeczenie oznacza, że "SKW prowadząc kontrolne postępowanie sprawdzające będzie musiała uwzględnić wytyczne WSA w Warszawie". Rzecznik przypomniał też, że "pan Cenckiewicz jest oskarżony o ujawnienie tajemnicy państwowej".

"W tej sytuacji nie znajduje zastosowania przepis art. 30 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, który jest odrębną przesłanką do odmowy wydania lub cofnięcia poświadczenia bezpieczeństwa. Z całą stanowczością stwierdzam, że Sławomir Cenckiewicz nie ma dostępu do informacji niejawnych" - podsumował Dobrzyński.

Nawrocki o wyroku ws. Cenckiewicza. "Zwycięstwo prawdy nad kłamstwem"

Naczelny Sąd Administracyjny powiadomił w środę, że "oddalił połączone do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia skargi kasacyjne Prezesa Rady Ministrów od wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2025 roku".

Głos w sprawie zabrał prezydent Karol Nawrocki. "Dzisiejszy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ws. prof. Sławomira Cenckiewicza to zwycięstwo prawdy nad kłamstwem" - stwierdził.

Przypomnijmy, że w sierpniu zeszłego roku Cenckiewicz został mianowany przez prezydenta Karola Nawrockiego na szefa BBN, w którym dostęp do państwowych tajemnic jest kluczowy

