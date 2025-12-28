Osobiste wyznanie rzecznika rządu. Podziękował dwóm Ukraińcom

"Dziękuję, chłopaki. Przytrzymaliście ruskich daleko od granicy mojego kraju. Jestem Wam szczerze wdzięczny" - napisał rzecznik rządu Adam Szłapka. Polityk podzielił się historią swoich znajomych, którzy zginęli na froncie wojny w Ukrainie. Odniósł się także do słów prezydenta Nawrockiego o "braku wdzięczności" w relacjach polsko-ukraińskich.

Mężczyzna w garniturze i krawacie przemawia przy mikrofonie na tle jasnoniebieskiej ściany, w lewym górnym rogu dwa portrety innych mężczyzn, z których jeden ma wąsy i haftowaną koszulę.
Szłapka podzielił się historią z Ukrainy. W tle słowa Nawrockiego@adamSzlapka / X / Marysia ZawadaReporter

  • Adam Szłapka podzielił się osobistą historią dotyczącą relacji polsko-ukraińskich, przywołując tragiczny los swoich ukraińskich znajomych, którzy zginęli na froncie.
  • Podziękował im za to, że broniąc swojego kraju, jednocześnie chronili także Polskę przed zagrożeniem ze strony Rosji.
  • W tle wpisu pojawia się dyskusja o wdzięczności i trudnych relacjach polsko-ukraińskich, nawiązując do wcześniejszych krytycznych wypowiedzi prezydenta Nawrockiego.
"Prezydent Nawrocki podkreślał, że w relacjach polsko-ukraińskich brakuje wdzięczności. Wiele razy słyszałem 'dziękuję' od Ukraińców, którzy otrzymali pomoc w Polsce" - napisał rzecznik polskiego rządu, Adam Szłapka, w wpisie opublikowanym na platformie X.

Polityk dodał, że teraz chciałby jednak "podzielić się inną historią".

"To Oleg i Hryc - dwóch moich znajomych, których poznałem wiele lat temu. Hrycko miał niecałe 30 lat i sporo planów. Oleg miał pięcioro dzieci. Zginęli na froncie" - napisał rzecznik rządu.

Adam Szłapka podzielił się historią dwóch Ukraińców. "Dziękuję chłopaki"

Swój wpis Szłapka opatrzył zdjęciami dwóch uśmiechniętych, młodych mężczyzn.

    "Dziękuję, chłopaki. Przytrzymaliście ruskich daleko od granicy mojego kraju" - podkreślił polityk, dodając, że jest im "szczerze wdzięczny".

    Prezydent Nawrocki, przywołany przez Szłapkę, wielokrotnie krytycznie wypowiadał się na temat relacji polsko-ukraińskich.

    Przed niedawną wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Warszawie stwierdził m.in., że Polska nie czuje się w relacji z Ukrainą jak pełnoprawny partner, mimo wielu lat polskiego wsparcia dla sąsiedniego narodu.

    W trakcie samej wizyty głowa państwa miała przekazać swojemu odpowiednikowi, że według niego Kijów nie okazał odpowiedniej wdzięczności za wsparcie jakiego udzielili mu Polacy.

