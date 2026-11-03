W skrócie Bartosz G. stanął przed Sądem Okręgowym w Płocku w związku z oskarżeniem o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K. w kwietniu 2025 roku.

Rozprawę odroczono do 2 grudnia po tym, jak obrończyni oskarżonego wniosła o wyłączenie dwojga sędziów z powodu rzekomego wadliwego wyboru składu orzekającego.

Podczas rozprawy Bartosz G. zachowywał się w sposób lekceważący, śmiał się z działań pełnomocników strony przeciwnej oraz nazwał przebieg posiedzenia cyrkiem.

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We wtorek przed Sądem Okręgowym w Płocku stanął Bartosz G., którego oskarża się o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 16-letniej Mai K.

Tragiczne wydarzenia rozegrały się 23 kwietnia 2025 r. Zwłoki 16-latki znaleziono kilka dni później w zaroślach w pobliżu zakładu produkcyjnego należącego do rodziny oskarżonego. Przyczyną zgonu były rozległe obrażenia głowy.

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18-letniemu Bartoszowi G. towarzyszyła adwokatka Agnieszka Prętczyńska. Na sali stawili się również rodzice ofiary oraz ich pełnomocnicy, w tym radca prawny Wojciech Kasprzyk. Ostatecznie nie doszło do odczytania aktu oskarżenia, a rozprawę odroczono do 2 grudnia.

Decyzja zapadła w następstwie wniosku mec. Prętczyńskiej, która domaga się wyłączenia ze składu orzekającego dwojga sędziów, w tym przewodniczącej, sędzi Justyny Wawrzyńczak.

Zdaniem adwokatki sędziowie zostali wybrani do składu orzekającego w sposób wadliwy, a wskazywane przez obronę nieprawidłowości pozostawały bez reakcji sądu. W ocenie prok. Edyty Kochanowskiej celem wniosku mec. Prętczyńskiej jest przedłużanie postępowania. Pełnomocnik ojca ofiary podzielił tę opinię.

- Po wypowiedziach pani mecenas mogę się spodziewać, że powie, że na tych nagraniach jestem ja jako sprawca - powiedział w reakcji na działania obrony ojciec Mai, cytowany przez "Fakt". Rozbawiony sytuacją był Bartosz G., który zaczął się śmiać.

- Proszę zaprotokołować, że oskarżony się śmieje - zareagował mec. Kasprzyk. Zdaniem 18-latka mec. Prętczyńska była "atakowana". - Ja ją całym serduszkiem pozdrawiam - powiedział mężczyzna.

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Jak relacjonuje "Fakt", oskarżony początkowo okazywał zdenerwowanie, "wykonując nerwowe ruchy głową i rękoma", jednak nie trwało to dłużej niż kilka minut. Później zdążył kilka razy zabrać głos, zanim zapadła decyzja o odroczeniu rozprawy.

- To, co mówią mecenasi drugiej strony, to jest cyrk. Zaprzeczają mojej próbie samobójczej, choć jest na nią dokumentacja. Mówią, że nie byłem dobrym uczniem, tylko łobuzem. To jakim cudem pojechałem na Erasmusa? - dopytywał Bartosz G.

Na zakończenie wspomniał również o swojej rodzinie. - Nie wiem, czy jeszcze będę miał głos, ale chciałem powiedzieć, że bardzo kocham moich bliskich, zwłaszcza mamę i za wszystko dziękuję - powiedział oskarżony.



