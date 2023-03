We wtorek w Warszawie zakończyły się dwudniowe obrady 394. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Jak poinformował rzecznik episkopatu ks. Leszek Gęsiak, w związku z wydarzeniami ostatnich dni jednym z punktów obrad była dyskusja, która toczy się w przestrzeni publicznej w kwestii oskarżeń pod adresem Jana Pawła II. Metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła w latach 1964-78 miał tuszować przypadki pedofilii podległych mu księży - wynika z reportażu TVN24 "Franciszkańska 3".



"Wobec podejmowanych ostatnio na szeroką skalę bezprecedensowych prób zdyskredytowania osoby i dzieła św. Jana Pawła II, biskupi apelują do wszystkich o uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków. Przeprowadzony proces kanonizacyjny nie pozostawia wątpliwości odnośnie do świętości Jana Pawła II. Jednocześnie biskupi bardzo dziękują wszystkim, którzy od samego początku stanęli w obronie dobrego imienia świętego papieża" - czytamy w komunikacie wydanym przez KEP, po zjeździe biskupów.

Episkopat zapowiada powołanie specjalnego zespołu, który zajmie się badaniem przestępstw popełnionych przez niektóre osoby duchowne wobec małoletnich w przeszłości. Zespół ma uwzględnić kwestię wiarygodności dokumentów z okresu PRL.

Wszyscy biskupi biorący udział w zebraniu KEP byli za powołaniem tej komisji - poinformowano na konferencji prasowej.

Biskup Ryś: Archiwa kościelne są dostępne

- Proces kanonizacji Jana Pawła II przeprowadzony był rzetelnie - podkreślił abp Grzegorz Ryś podczas konferencji prasowej.

- Historyczne archiwa kościelne są dostępne na normlanych zasadach archiwalnych, może w nich prowadzić prace każdy, kto zajmuje się działalnością naukową. Jedyną granicą, która jest zarówno w archiwach kościelnych jak i państwowych, jest tajemnica archiwalna, która wynosi 50 lat, w Watykanie 70 lat - powiedział. Jak dodał, w przypadku kardynała Karola Wojtyły tajemnica obejmuje jeszcze pięć ostatnich lat jego pobytu w Krakowie. - Kto chciałby mieć dostęp do tych dokumentów, pewnie musiałby prosić dyrektora archiwum o dostęp do tych archiwaliów - stwierdził hierarcha.

- Trudność nie polega na dostępności do archiwaliów, ale na ich interpretacji. Na pewno w tej interpretacji nie można dopuszczać się czegoś takiego jak ahistoryczność - powiedział abp Ryś.

- Kościół rozpoczyna zwykle proces beatyfikacyjny nie wcześniej niż 5 lat od śmierci. (...) W przypadku Jana Pawła II zdecydowano się na jedyną dyspensę w tym procesie, motywy były ewidentne - był to napływ ludu bożego w czasie umierania papieża, a potem do jego grobu. Pamiętamy te transparenty "santo subito", one wyrażały głos ludu bożego. Decyzję o dyspensie podjął Benedykt XVI, który bardzo dobrze znał Jana Pawła II i był przekonany o słuszności tej decyzji - argumentował z kolei ks. bp Sławomir Oder, postulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizcyjnego Jana Pawła II.

Całą konferencję obejrzysz tutaj:



Wideo youtube

Obrady biskupów. Pozostałe tematy

Kolejnym tematem zebrania biskupów była aktualna sytuacja dotycząca pomocy Ukrainie i uchodźcom rok po wybuchu wojny. Rzecznik KEP informował również, że biskupi poruszą podczas obrad także temat beatyfikacji rodziny Ulmów, która odbędzie się 10 września w Markowej. Obrady biskupów odbywają się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.