"Orzeczenie jest zdumiewające". Politycy komentują decyzję SN

Sprawa została przekazana do ponownego rozpoznania do sądu okręgowego. Postępowanie zostało wznowione trzy miesiące temu po tym, jak SN zawiesił je latem 2017 r. W ostatni piątek orzeczenie związane z tą sprawą wydał TK.



- Orzeczenie SN jest zdumiewające; zapadło w absolutnej kontrze do stanu prawnego. Prerogatywą prezydenta jest stosowanie aktu łaski; to uprawnienie osobiste, co oznacza, że żaden sąd nie ma prawa kontrolowania wykonania prerogatywy - oceniła minister w KPRP Małgorzata Paprocka.

"Kolejny raz w ostatnich latach Sąd Najwyższy w składzie nieuznającym de facto wyników kolejnych wyborów w Polsce po 2015 roku wydał orzeczenie, w którym ignoruje podział władz, kompetencji i prerogatyw wskazanych Konstytucją, a także powszechnie obowiązujące wyroki Trybunału Konstytucyjnego" - ocenił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

