Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie z okazji 103. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wcześniej głowa państwa wzięła udział w obchodach centralnych na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

Zobacz też: Prezydent w Święto Niepodległości: Wolność zawdzięczamy sobie sami



- W tym dniu myślimy o tych, którzy tak wiele zrobili, by Rzeczpospolita wróciła na mapy Europy. Wspominamy bohaterów, często nieznanych z imienia i nazwiska, którzy heroicznym czynem zbrojnym, dzielnością żołnierską i własną krwią wywalczyli i obronili wolną Polskę. To ta wspomniana w pieśni szara piechota wywalczyła wolność i ocaliła naszą ojczyznę sto lat temu - mówił prezydent w orędziu do narodu.

Reklama

Podziękował za "ofiarną służbę"

Andrzej Duda podkreślił, że "dziś, w tym symbolicznym dniu, byłem na granicy z Białorusią, by osobiście w imieniu swoim i milionów Polaków podziękować za poświęcenie i ofiarną służbę".

- Wspominając bohaterów Niepodległej, pamiętajmy o funkcjonariuszach Straży Granicznej, żołnierzach, policjantach i przedstawicielach innych służb, którzy bronią naszych granic. Sytuacja na granicy z Białorusią jednoznacznie pokazała, że konieczna jest budowa trwałej zapory, by lepiej zapobiegać tego rodzaju agresji - zaznaczył.

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu tego dnia w 1918 r. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 r. Zniesiono je w 1945 r. i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Święto przywrócono w 1989 r. na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.