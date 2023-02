Decyzja prezydenta ws. ustawy o SN

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział wcześniej, że "nie podpisze niczego, co naruszyłoby status sędziego". Zwolennikiem podpisania ustawy był wcześniej Mateusz Morawiecki. - Spotkałem się z prezydentem w Davos, ale nie rozmawialiśmy o KPO, a o wielu innych sprawach - mówił premier w rozmowie z Interią.

13 stycznia Sejm przyjął nowelizację ustawy o SN, po czym zapisy trafiły do Senatu. W środę natomiast izba niższa odrzuciła wszystkie 14 poprawek senackich do reformy.

Po głosowaniu w Sejmie rzecznik został ponadto zapytany, czy w jego opinii prezydent podpisze nowelę o SN. Müller powiedział wówczas, że "to już kompetencja prezydenta". - My będziemy oczywiście pokazywać cały kontekst związany z tą ustawą, ze środkami z KPO, z kontekstem geopolitycznym. W najbliższym czasie zapewne z panem prezydentem będziemy rozmawiać - dodał Müller.

W Senacie znajduje się jeszcze tzw. ustawa wiatrakowa, która wraz z nowelą ws. SN stanowi kamień milowy ustanowiony. przez Komisję Europejską. Według posłów PiS, przyjęcie obu regulacji to już prosta droga do odblokowania środków z KPO. - Cieszymy się, że te dwie ustawy zostały przyjęte - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller dziennikarzom po głosowaniach w środę wieczorem w Sejmie.

Zbigniew Ziobro apelował do prezydenta o weto

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaapelował za to w czwartek, by prezydent zawetował nowelizację. Zdaniem prokuratora generalnego przegłosowana przez Sejm ustawa została "wyszantażowana przez Unię Europejską" i nieuchronnie "prowadzi do złych konsekwencji" dla Polski i Polaków.