W skrócie 35 proc. Polaków uważa, że wygrana Tiszy będzie korzystniejsza dla Polski niż triumf Fideszu.

48 proc. badanych nie potrafi wskazać, czyja wygrana byłaby lepsza dla Polski, a 18 proc. wskazuje na Fidesz.

Preferencje Polaków różnią się w zależności od wieku, wykształcenia i poglądów politycznych.

W najnowszym sondażu przeprowadzonym na zlecenie RMF FM przez Opinia24 zapytano Polaków o wybory parlamentarne na Węgrzech.

48 proc. badanych Polaków nie potrafiła wskazać, czyja wygrana byłaby lepsza dla naszego kraju. 35 proc. spośród tych ankietowanych, którzy mają wyrobioną opinię, uważa natomiast, że większe korzyści przyniesie zwycięstwo Tiszy.

Kolejne 18 proc. respondentów twierdzi, że lepsze skutki dla naszego kraju przyniosłaby wygrana Fideszu, przy czym 10 proc. deklaruje to stanowisko w sposób zdecydowany.

Do tej pory przeliczone zostało 98.93 proc. głosów. Wyniki pokazują, że TISZA może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie, czyli większość konstytucyjną. Fidesz otrzyma prawdopodobnie 55 mandatów.

W Zgromadzeniu Narodowym nie zabraknie miejsca dla reprezentowanego przez sześciu parlamentarzystów ugrupowania Mi Hazank. W praktyce oznacza to, że po 16 latach władzę musi oddać Viktor Orban.

Historyczne wyniki wyborów na Węgrzech. Polacy są podzieleni

Preferencje Polaków różnią się w zależności od wieku, wykształcenia oraz poglądów politycznych. O tym, że korzyści dla Polski przyniosłaby wygrana Fideszu, przekonani są najczęściej wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz osoby w wieku 18-24 lata.

Respondenci powyżej 60. roku życia oraz ci posiadający wyższe wykształcenie, a także wyborcy Koalicji Obywatelskiej, częściej twierdzą z kolei, że dobre dla Polski będzie zwycięstwo Tiszy Petera Magyara.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie 1000 mieszkańców Polski. Zastosowano technikę mixed-mode, łącząc wywiady telefoniczne (CATI) oraz internetowe (CAWI). Sondaż zrealizowała firma Opinia24 na zlecenie RMF FM.

