W skrócie Viktor Orban napisał o swoim spotkaniu ze Zbigniewem Ziobrą i skrytykował działania polskiego rządu, który według niego prowadzi kampanię wymierzoną w prawicę.

Premier Donald Tusk odpowiedział na wpis Orbana, podkreślając dwuznaczność sytuacji Ziobry słowami: "Albo w areszcie, albo w Budapeszcie".

Wobec Zbigniewa Ziobry prokuratura złożyła wniosek o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie, zarzucając mu m.in. kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą.

Ziobro komentuje zarzuty jako absurdalne, wskazując na polityczny charakter działań obecnego rządu.

Były minister przebywa na Węgrzech, gdzie uczestniczył w wydarzeniach wspieranych przez otoczenie Orbana oraz spotkał się z innym ściganym politykiem, Marcinem Romanowskim.

Wpis premiera Węgier pojawił się w czwartkowe popołudnie na platformie Facebook.

"Spotkałem się w Budapeszcie z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą, którego polski rząd chce aresztować. Wszystko to dzieje się w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy" - zauważył węgierski przywódca.

Orban przypomniał, że "polska prawica odniosła miażdżące zwycięstwo w wyborach prezydenckich, a przychylny Brukseli rząd rozpoczął od tego czasu kampanię polityczną przeciwko nim".

Na wpis Viktora Orbana szybko zareagował Donald Tusk. "Albo w areszcie, albo w Budapeszcie" - napisał na X.

Prokuratura stawia zarzuty Ziobrze. Jest wniosek o uchylenie immunitetu

Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości (FS). Według prokuratury istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 mln zł z FS.

- To dzięki tym środkom prokuratura mogła dzisiaj w pięknym budynku Prokuratury Krajowej zrobić konferencję prasową, a oni twierdzą, że ja te pieniądze przywłaszczyłem. To pokazuje karkołomność tych zarzutów, pokazuje determinację tej przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską - ocenił były minister sprawiedliwości w opublikowanym na platformie X nagraniu.

Zbigniew Ziobro na Węgrzech. Spotkał się z Marcinem Romanowskim

Zbigniew Ziobro od kilku dni przebywa na Węgrzech. W poniedziałek były szef resortu sprawiedliwości informował, że wziął udział w projekcji filmu o zmianach w TVP pod rządami Donalda Tuska.

Wydarzenie było organizowane przez Kolegium Macieja Korwina (MCC) - think tank wspierający rząd Viktora Orbana.

"Zostałem zaproszony dziś do Budapesztu, by pokazać przyjaciołom Węgrom, jak wygląda rząd z premierem namaszczonym przez Brukselę. To system, w którym łamie się ustawy, usuwa legalnych prezesów sądów i odbiera obywatelom prawo do losowego przydziału sędziów" - czytamy we wpisie zamieszczonym na platformie X przez Ziobrę.

Jak widać na zdjęciach, które trafiły do sieci, w Budapeszcie polityk spotkał się z Marcinem Romanowskim - posłem PiS ściganym przez polski wymiar sprawiedliwości.

