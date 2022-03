Chodzi o ustawę o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Przewiduje ona szczególne rozwiązania dotyczące m.in. przewozów kolejowych oraz dokumentów stosowanych w transporcie i ruchu drogowym w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Dotyczy też odnawiania przez polską administrację dyplomów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez administrację Ukrainy.

Opublikowano ustawę transportową

Nowe przepisy dopuszczają wydłużenie czasu pracy obsady pociągów przewożących z Ukrainy do Polski osoby poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Ustawa zawiera też rozwiązanie umożliwiające, w przypadku "niedoboru maszynistów ze znajomością szlaku w odniesieniu do konkretnych odcinków linii kolejowych", uruchomienie bez zbędnej zwłoki pociągów pasażerskich przeznaczonych do przewozu osób przemieszczających się z Ukrainy do Polski obsługiwanych przez innych maszynistów - m.in. maszynistów z uprawnieniami ograniczonymi wyłącznie do prowadzenia pociągów towarowych, z zastrzeżeniem, że powinien to być ten sam typ pojazdu.

Przewidziano również wsparcie organizatorów pomocy humanitarnej transportowanej koleją, poprzez zwolnienie ich z konieczności ponoszenia kosztów opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej. "Z Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wypłacane będą środki finansowe dla zarządców infrastruktury kolejowej, w postaci rekompensaty z tytułu utraconych przychodów w związku z niepobieraniem opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej od dedykowanych pociągów towarowych" - podano.

W ustawie zawarto też przepisy zawieszające do 31 grudnia 2022 r. obowiązek wymiany prawa jazdy wydanego przez Ukrainę na polskie prawo jazdy po sześciu miesiącach od daty uzyskania prawa stałego lub czasowego pobytu.

Inne zapisy uznają ważność prawa jazdy wydanego przez Ukrainę, którego termin ważności upłynął do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz zwalniają z obowiązku posiadania przez kierującego pojazdem zarejestrowanym za granicą dodatkowego dokumentu potwierdzającego prawo do używania pojazdu, "jeżeli prawo to nie wynika z dowodu rejestracyjnego".

Ponadto, ustawa przewiduje mechanizm umożliwiający odnowienie dokumentów kwalifikacyjnych marynarzy wydanych przez administrację Ukrainy "na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim" - obowiązujących jak dla dokumentów wydanych przez polską administrację morską.