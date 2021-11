Zgodnie z projektem ustawa miałaby wejść w życie 1 lipca 2022 r. Projekt pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji . Liczy 375 stron.

Kaczyński: Państwo, które leży na granicy NATO musi mieć poważną siłę odstraszającą

Jarosław Kaczyński, przedstawiając założenia nowej ustawy, podkreślił, że jest ona potrzebna z uwagi na fakt, że obowiązująca ustawa o obowiązku obrony pochodzi z 1967 r., a ponadto istnieją przesłanki ku temu w postaci obecnej sytuacji międzynarodowej.

- Państwo, które leży na granicy NATO, także UE, musi mieć poważną siłę odstraszającą, a w razie potrzeby, miejmy nadzieję, że nigdy do takiej potrzeby nie dojdzie, musi mieć też możliwość skutecznej obrony, i to przez dłuższy czas samodzielnie, bo mechanizm, który prowadzi do uruchomienia w pełni sił NATO, to są bardzo potężne siły, jednak trwa i to trwa nie krótko - powiedział wicepremier.

- Jeżeli chcemy uniknąć tego najgorszego, czyli wojny, to musimy działać zgodnie ze starą zasadą - chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Albo, żeby nie padała to wojna - "chcesz pokoju, to buduj silne siły zbrojne" - dodał.

Zdjęcie Rządzący zapowiadają, że projektowana ustawa kompleksowo uporządkuje przepisy dotyczące Sił Zbrojnych / 123RF/PICSEL

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej dla ochotników i podzielenie rezerwowej służby wojskowej na aktywną i pasywną. Jak mówił w październiku szef MON Mariusz Błaszczak, projektowana armia powinna liczyć co najmniej 250 tys. żołnierzy zawodowych i 50 tys. żołnierzy WOT.

