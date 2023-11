Opozycja nie musi czekać do 14 grudnia na powołania premiera. Nowy pomysł

Dzisiejsze zaprzysiężenie rządu oznacza, że Mateusz Morawiecki będzie miał 14 dni na zdobycie wotum zaufania w Sejmie. Jeśli go nie uzyska, rozpocznie się tzw. drugi krok, w którym to niższa izba wybierze premiera, zapewne Donalda Tuska. Według przewidywań nastąpi to 13 lub 14 grudnia, a więc w dniu szczytu Rady Europejskiej. Pojawił się pomysł, jak przyspieszyć tę procedurę.