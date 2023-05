W czwartek Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt noweli ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Jak wskazano w uzasadnieniu, celem zmian jest "usprawnienie działalności Trybunału" przez zmniejszenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów Trybunał (tj. 10 sędziów) do dziewięciu oraz pełnego składu Trybunału z 11 do dziewięciu sędziów.

Reklama

Znowelizowane przepisy mają mieć zastosowanie do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie noweli.



Złożona przez PiS propozycja wywołała falę komentarzy ze wszystkich stron politycznych na polskiej scenie. Przedstawiciele opozycji skrytykowali działanie Trybunału Konstytucyjnego w trakcie rządów PiS. Oskarżyli także TK, partię rządzącą i prezydenta o brak środków z KPO dla Polski.

Spór o Trybunał: PiS złożył projekt nowelizacji ustawy o TK. Politycy opozycji komentują

Jak ocenili na specjalnej konferencji prasowej politycy Koalicji Obywatelskiej - Arkadiusz Myrcha i Katarzyna Lubnauer - "wniesiony przez PiS projekt ustawy to kolejny element wywierania presji i politycznych emocji w obozie Zjednoczonej Prawicy".

- Pat trwa kilkanaście tygodni, wiele miesięcy obserwowaliśmy żałosną wymianę zdań pomiędzy sędziami TK, którzy pisali do siebie otwarte maile, pisma zachęcające się do tego, żeby w końcu przyjść do pracy i pochylić się nad ustawą o SN, bo bez tego rozstrzygnięcia prezydent Andrzej Duda nie chce tej ustawy podpisać - tej ustawy, która miała odblokować środki z KPO - powiedział poseł KO.

- Trybunał Konstytucyjny jest kwintesencją działania PiS - oceniła z kolei Lubnauer. - Tak PiS niszczy instytucje państwa. Instytucje, które mają dbać o prawa obywatelskie. TK stał się atrapą i to jeszcze pokłóconą atrapą - powiedziała posłanka.