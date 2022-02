Opozycja krytycznie o porozumieniu z Czechami. "Jesteście jak komuna"

Podpisana w czwartek w Pradze przez premierów Polski i Czech umowa ws. działalności kopalni w Turowie przewiduje dokończenie budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych, wału ziemnego, monitoring środowiskowy oraz fundusz na projekty lokalne.

Zgodnie z umową, Polska ma zapłacić 35 mln euro rekompensaty, natomiast Fundacja PGE przekaże 10 mln euro krajowi libereckiemu. Po otrzymaniu przelewu Czechy mają wycofać skargę z TSUE.

20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni.

Trzaskowski: Jesteście jak komuna

"Jesteście jak komuna - bohatersko rozwiązujecie problemy, które sami stworzyliście, płacąc za to miliony złotych. Kpina." - napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odpowiadając na wpis rzecznika rządu Piotra Müllera. Poseł PiS przypomniał w nim wypowiedź Trzaskowskiego, który mówił o zamknięciu kopalni w Turowie.





"Mówiłem, że niestety trzeba będzie zapłacić za wasze błędy - i dokładnie to się stało. Z naszych podatków zapłacona będzie wielomilionowa ugoda" - odpowiedział polityk KO.

Kosiniak-Kamysz: Tak się napinali, tak się przechwalali

Władysław Kosiniak-Kamysz wytknął politykom PiS, że wcześniej nie zamierzali ustępować Czechom, co obecnie doprowadziło do milionowych strat.



"Tak się napinali, tak się przechwalali - ani kroku w tył, żadnych ustępstw. A jak przyszło co do czego, to strachliwie ogon podkulili przed Czechami i grzecznie zapłacą milionowe kary za Turów. Tzn. Polacy zapłacą, bo przecież nie oni. Geniusze dyplomacji!" - napisał lider PSL.

Zdaniem Jacka Protasiewicza (PSL) "PiS ciągle rozwiązuje problemy, które sam powoduje".





Budka: I po co było to rumakowanie?

"I po co było to rumakowanie?" - pytał w mediach społecznościowych Borys Budka (KO).



Posłanka KO Katarzyna Lubnauer przypomniała na Twitterze kwoty, jakie strona Polska będzie musiała zapłacić. Stwierdziła, że spór o Turów to "sasinowy interes".





Sławomir Neuman (KO) przypomina, że "na początku Czesi chcieli od nas 30-40 mln Euro", a obecnie Polska musi zapłacić im 45 mln Euro oraz ponad 68 mln Euro kary.



"Razem kosztuje to nas 113 mln €. Takie to sukcesy odnoszą Morawiecki z Sasinem Oni nawet stalową kulkę by zepsuli." - napisał na Twitterze.



Biedroń: Zdjęcie z premierem Czech było gratis

Europoseł Robert Biedroń (Lewica) stwierdził, że "po prawie roku wywijania szabelką rząd przystał na wszystkie warunki Czechów odnośnie Turowa". Wymienił jakie straty poniesie w tym sporze Polska oraz dodał "na szczęście zdjęcie z Premierem Czech było gratis".





Posłanka Polskiej Partii Socjalistycznej Joanna Senyszyn w swoim wpisie zwróciła uwagę na słowa premiera Morawieckiego, który zapowiedział, ze Polska nie zapłaci unijnej kary, ponieważ dogadała się ze stroną czeską.



"Według prawa, zapłacimy kary do dnia wycofania skargi. Opieszałość i głupota PiS dużo kosztują. Niestety obywateli" - stwierdziła.

Zdaniem posła Lewicy Tomasza Treli "Morawiecki potrafi wyrzucać nasze pieniądze w błoto jak nikt inny".