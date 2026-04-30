Opozycja chciała odwołać minister Hennig-Kloskę. Sejm zdecydował

Głosowanie ws. przyszłości Pauliny Henig-Kloski odbyło się tuż po godzinie 13:00. Poprzedziła je burzliwa dyskusja.

Za odwołaniem minister klimatu i środowiska głosowało 213 posłów, przeciw było 238. Nikt nie wstrzymał się od głosu.

Sejm przeciwko odwołaniu Hennig-Kloski z funkcji ministra. Polityk zabrała głos

Krótko po głosowaniu głos na platformie X zabrała szefowa klubu Centrum. Podziękowała ona koleżankom i kolegom z ław sejmowych za zaufanie.

"Naprawiamy Polskę po PiS, nie zatrzymamy się, nie damy się zastraszyć, pracujemy dalej" - podsumowała swój wpis Hennig-Kloska.

Co ciekawe, wpis minister skomentował jej dawny kolega z Polski 2050 - Bartosz Romowicz. Poseł koalicji rządowej głosował za jej odwołaniem.

Bartosz Romowicz odpowiedział Paulinie Hennig-Klosce.

"Zaprawdę zapowiadam Pani, że to nie koniec. Mieszkańcy Bieszczad nie odpuszczą, a ja wraz z nimi" - napisał. Po chwili wpis zniknął z tablicy minister

Sejmowa komisja przeciw odwołaniu Hennig-Kloski

We wtorek sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała wniosek o odwołanie Pauliny Hennig-Kloski ze stanowiska szefowej resortu klimatu.

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa negatywnie na temat wniosku opowiedziało się 21, a pozytywnie 15 posłów. Nikt się nie wstrzymał od głosu.

Sama Paulina Hennig-Kloska określiła próbę odwołania jej z funkcji mianem "aktu oskarżenia rządów PiS". Argumentowała też, że jej praca to "naprawa błędów" poprzedników.

Opozycja chciała odwołać minister. Fala zarzutów pod adresem Hennig-Kloski

Wniosek o wotum nieufności wobec minister klimatu i środowiska został zgłoszony przez parlamentarzystów opozycji. Podpisało się pod nim ponad 80 posłów, przede wszystkim z PiS i Konfederacji.

Autorzy wniosku ocenili, że dotychczasowe działania Pauliny Hennig-Kloski wskazywały na "poważne braki kompetencyjne, liczne błędy w procesie legislacyjnym oraz decyzje podejmowane w sposób chaotyczny i pozbawiony odpowiedzialnej analizy skutków społecznych i gospodarczych".

Wśród zarzutów wymieniano m.in. brak działań na rzecz ograniczenia skutków unijnej polityki klimatycznej czy działanie na szkodę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Tarcia w koalicji rządzącej. Hennig-Kloska spotkała się z politykami Polski 2050

Temat głosowania nad odwołaniem szefowej resort klimatu i środowiska wzbudził spory w koalicji rządzącej. Część z polityków Polski 2050 deklarowała bowiem, że jest gotowa poprzeć wniosek. - Jak się okaże, że nie jesteście z nami, to się pożegnamy - ostrzegał, zwracając się do członków ugrupowania, premierDonald Tusk.

W związku z tarciami Hennig-Kloska została zaproszona na dwa spotkania - jedno z klubem PSL, na którym się pojawiła, i drugie z przedstawicielami swojej byłej formacji.

Ostatecznie, mimo wcześniejszej odmowy, Hennig-Kloska spotkała się z posłami Polski 2050. Jak informowała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, wśród tematów znalazła się "naprawa" systemu kaucyjnego i programu Czyste Powietrze. "Dziękuję pani minister za przyjęcie naszego zaproszenia" - pisała przewodnicząca.

"Wydarzenia": Pogrzeb Łukasza Litewki. Posła pożegnały najważniejsze osoby w państwie Polsat News