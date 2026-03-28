Podwyżki opłat za wywóz śmieci. W tych miastach mieszkańcy zapłacą więcej

Od 1 kwietnia w wielu polskich miastach wzrosną stawki za wywóz śmieci. Podwyżki dotkną między innymi mieszkańców Warszawy. W przypadku domów jednorodzinnych stawka wzrośnie z 91 zł do 107 zł miesięcznie.

Z kolei osoby mieszkające w zabudowie wielolokalowej zapłacą 85 zł zamiast dotychczasowych 60 zł. Podwyżka opłat jest związana z powrotem do wcześniejszych stawek - w 2024 roku miasto zdecydowało się na czasową obniżkę.

Na wzrost rachunków za wywóz odpadów muszą przygotować się również mieszkańcy Gniezna. Jak czytamy na stronie Urzędu Miejskiego: "od 1 kwietnia 2026 roku opłata za śmieci wytwarzane w gospodarstwach domowych będzie wynosić 39 złotych od osoby".

Nowe stawki będą obowiązywać także w Gdańsku. Od 1 kwietnia opłaty będą wynosić 1,10 zł/m² - dla lokali o powierzchni do 110 m² (obecnie 0,88 zł/m²) oraz 0,20 zł/m² - dla powierzchni powyżej 110 m² (obecnie 0,10 zł/m²).

Zwolnienie z opłaty za wywóz śmieci. Kto może skorzystać z ulgi?

W obliczu rosnących opłat za wywóz śmieci, wiele osób zastanawia się, czy istnieje możliwość uzyskania ulgi bądź całkowitego zwolnienia z tej daniny. W tym przypadku wiele zależy od przepisów przyjętych przez konkretne samorządy.

Poszczególne gminy decydują o wprowadzeniu ewentualnych ulg czy całkowitych zwolnień. Najczęściej z preferencyjnych stawek mogą skorzystać osoby o niskich dochodach, posiadacze Karty Dużej Rodziny, seniorzy (często po spełnieniu dodatkowych warunków) czy osoby z niepełnosprawnościami. Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to jednolicie przyjęta zasada, a przepisy mogą się różnić w zależności od samorządu.

Przykładowo - zgodnie z informacjami podanymi na stronie warszawawpigulce.pl, w ramach Warszawskiej Pomocy Osłonowej, osoby prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe, których miesięczny dochód nie przekracza 1940 zł netto, mogą uzyskać zasiłek pokrywający "co najmniej połowę opłaty za wywóz odpadów".

W Katowicach, z kolei, z ulgi za wywóz śmieci w wysokości 20 proc. mogą skorzystać posiadacze Karty Dużej Rodziny.

Zniżka za kompostowanie bioodpadów. Ile wynosi?

Jak wynika z art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: "Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych".

Zapis ten oznacza, że każdy samorząd musi uwzględnić tego rodzaju ulgę w prawie miejscowym. Przykładowo - we Wrocławiu taka zniżka wynosi 10 zł miesięcznie. Co więcej, miasto udostępnia mieszkańcom darmowe kompostowniki. W Warszawie, z kolei, mieszkańcy mogą liczyć na zniżkę w wysokości 9 zł, a w Łodzi - zaledwie 1 zł miesięcznie.

