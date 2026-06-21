Spis treści: Opłata cukrowa pójdzie w górę? Ministerstwo szykuje zmiany Nowa opłata cukrowa. Obejmie też koncentraty i suplementy diety

Opłata cukrowa pójdzie w górę? Ministerstwo szykuje zmiany

Rząd planuje aktualizację przepisów zawartych w ustawie o zdrowiu publicznym. Celem zmian w regulacjach jest "zwiększenie skuteczności opłaty od środków spożywczych (tzw. opłaty cukrowej) poprzez uszczelnienie systemu opłaty oraz aktualizację jej wysokości". Nowe stawki mogłyby spowodować wzrost cen słodkich napojów.

Nowelizacja ustawy zakłada następujące zmiany w podatku cukrowym:

z 0,50 zł do 0,70 zł w przypadku opłaty stałej za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, o których mowa w rozporządzeniu nr 1333/2008;

z 0,05 zł do 0,10 zł w przypadku opłaty zmiennej za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju;

z 0,10 zł do 1,00 zł w przypadku opłaty za zawartość dodatku kofeiny lub tauryny;

z 1,20 zł do 1,80 zł w przypadku opłaty maksymalnej w przeliczeniu na 1 l napoju.

W celach projektu wskazano również, że 96,5 proc. wpływów ze wspomnianej daniny trafia do Narodowego Funduszu Zdrowia. Uzyskane środki przeznaczane są na działania edukacyjne i profilaktyczne oraz na finansowanie świadczeń związanych z leczeniem skutków nadwagi i otyłości.

Nowa opłata cukrowa. Obejmie też koncentraty i suplementy diety

Okazuje się, że aktualizacja wysokości opłat to niejedyne zmiany, jakie zakłada projekt. Planowane rozwiązania uwzględniają również objęcie daniną od środków spożywczych innych rodzajów produktów. Chodzi tutaj między innymi o koncentraty, niezależnie od ich postaci (płynnej, półpłynnej, stałej czy syropu). W projekcie znajduje się propozycja ustanowienia opłaty w wysokości 3 zł za litr lub kilogram koncentratu.

Opłatą od środków spożywczych mają zostać objęte również suplementy diety w postaci napoju, jednak z wyłączeniem tych produktów, które są oferowane do sprzedaży w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 200 ml. Jak czytamy na stronie rządowej: "Wysokość opłaty w przypadku suplementów diety będzie zależna od postaci danego suplementu diety. W przypadku suplementów w postaci skoncentrowanej (np. syropu do rozcieńczenia) stosowana będzie stawka dla koncentratów, tj. 3 zł za litr lub kilogram koncentratu. Natomiast opłata od suplementów diety w postaci płynu do bezpośredniego spożycia będzie obliczana zależnie od zawartości cukru lub substancji słodzących - maksymalnie 1,80 zł za litr napoju".

Oprócz tego, opłata od środków spożywczych ma dotyczyć także napojów, które zawierają co najmniej 20 proc. soku oraz do 5 g cukrów i jednocześnie zawierają kofeinę lub taurynę lub substancje słodzące.

Zmiany w ustawie miałyby zostać przyjęte przez Radę Ministrów w III kwartale 2026 roku.





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