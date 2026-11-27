W skrócie Jarosław Kaczyński skrytykował nową opinię biegłych ws. katastrofy smoleńskiej, zarzucając im oparcie się na rosyjskich ustaleniach i pominięcie kluczowych dowodów.

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz stwierdził, że brak dostępu do wraku uniemożliwia formułowanie ostatecznych wniosków dotyczących przyczyn katastrofy w Smoleńsku.

Prokuratura Krajowa przekazała, że nowa opinia biegłych wskazuje na ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania jako przyczynę katastrofy smoleńskiej.

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Międzynarodowy zespół biegłych wydał opinię dotyczącą katastrofy smoleńskiej. Jak poinformowała prokuratura, stwierdzono w niej, że przyczyną rozbicia samolotu był ciąg zdarzeń podczas końcowego podejścia do lądowania.

"Kolejny raz zamach smoleński jest wykorzystywany politycznie przez ludzi Tuska!" - napisałJarosław Kaczyński na platformie X.

Opinia ws. katastrofy smoleńskiej. Kaczyński krytyczny

Według Kaczyńskiego autorzy opinii "nie zbadali żadnego z istotnych dowodów w sprawie", takich jak miejsce katastrofy, wrak czy rejestratory parametrów lotu.

Ponadto zdaniem prezesa PiS biegli "w zasadniczej części opierają się na rosyjskich ustaleniach, choć jednocześnie sami stwierdzają, że zeznania świadków zebrane przez Rosjan sprawiają wrażenie wyreżyserowanych, a mimo to nie oceniają ich krytycznie".

"Tusk i jego ludzie wybierają jedną, mocno wątpliwą opinię i w dodatku wybiórczo ją przedstawiają… pod tezę, że to nie Putin, a polscy piloci są odpowiedzialni za katastrofę. Dokładnie tak, jak od początku twierdzili Rosjanie. Tylko ktoś całkowicie naiwny mógłby wierzyć, że to przypadek" - podsumował Kaczyński.

Katastrofa smoleńska. Badano przyczynę, Pałac Prezydencki sceptyczny

W sprawie opinii biegłych głos zabrał także rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Na konferencji prasowej był pytany, czy mogli oni wykluczyć wybuch jako przyczynę katastrofy, jeśli nie mieli dostępu do wraku samolotu.

Leśkiewicz zauważył, że rządowi nie udało się odzyskać wraku od Rosjan. - Zatem na pewno nie można formułować zamkniętych wniosków dotyczących okoliczności, w jakich doszło do tej najtragiczniejszej w historii powojennej Polski katastrofy - dodał.

Krytycznie po prezentacji analizy biegłych wypowiadał się także poseł PiS, były szef MON Antoni Macierewicz - twórca powołanej w 2016 roku podkomisji do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. W jego opinii prokuratura przekazuje tylko częściowe informacje ws. katastrofy.

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak na konferencji prasowej zwracał uwagę, że zespół biegłych powołano jeszcze w 2019 r., za czasów rządów PiS.

Do katastrofy w Smoleńsku doszło 10 kwietnia 2010 roku. W wyniku rozbicia samolotu zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka.



