Po zamieszaniu z wypowiedzią o Ukrainie ruszyła operacja ratowania Przemysława Czarnka. Na słowa zareagował sam prezes Kaczyński i publicznie ogłosił, że kierownictwo partii wyjaśni jego wypowiedź.

Jeszcze we wtorek wśród naszych rozmówców panowało przekonanie, że Czarnek przesadził i zwyczajnie powiedział za dużo. Według naszych informacji emocje te podbijali ludzie związani z frakcją "harcerzy", czyli ludzi Mateusza Morawieckiego.

Związana z Czarnkiem frakcja "maślarzy" przeszła do obrony swojego kolegi. Po pierwsze starali się przedstawić sprawę w innym świetle. Przede wszystkim próbowali przekonać Kaczyńskiego, że kiedy wydał komunikat o Czarnku, opierał się na zmanipulowanych słowach.

Czarnek o Ukrainie. "Można zmusić, tylko trzeba chcieć"

"Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna. To kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa. Sprawa wypowiedzi Pana Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii" - napisał w wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

To reakcja na wypowiedź Czarnka w TV Republika, gdzie stwierdził, że jako premier "zmusiłby Ukrainę do radykalnej zmiany kursu wobec Polski i Polaków", nie tylko w kwestiach historycznych, ale "także jeśli chodzi o przeszłość, przyszłość".

- Mamy ogromnie wiele narzędzi. Jesteśmy państwem położonym w strategicznym miejscu dla odbudowy Ukrainy. Jesteśmy państwem, które ma strategiczne również oddziaływanie, jeśli chodzi o NATO, jeśli chodzi o możliwość integracji Ukrainy z Unią Europejską. Na wiele możliwych sposobów można dzisiaj Ukraińców do tego zmusić, tylko trzeba chcieć - stwierdził Czarnek.

Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich

Dalej zasugerował, że czasowo Polska powinna naciskać na Unię Europejską, by zawiesić wsparcie dla Kijowa. - Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich - ocenił wiceprezes PiS.

Ludzie związki z Czarnkiem w PiS podkreślają, że użył sformułowania "na ten moment" i jego wypowiedź miała na celu wskazanie sposobu na dyplomację z Ukrainą. Co więcej, przekonywali, że słowa były zgodne z linią partii, bo prezes PiS wypowiadał się w podobnym tonie.

Wewnętrzne sondaże PiS. Twierdzą, że "efekt Czarnka działa"

Chodzi o wystąpienie Kaczyńskiego z 11 lipca, kiedy przemawiał w Chełmie.

- Musimy wiedzieć jedno, (...) Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z tym bagażem, nie może wejść z banderyzmem i my zrobimy wszystko, żeby nie weszła, jeżeli się z tego wszystkiego nie wycofa. Jeżeli polskie ofiary nie zostaną odnalezione, pochowane i jeżeli nie będzie oddawana im cześć, także przez Ukraińców - argumentował wtedy szef PiS.

Ludzie Czarnka wskazywali, że wypowiedź ich kolegi była w podobnym duchu, co słowa prezesa. Natomiast koronnym argumentem miały być wewnętrzne sondaże. Jarosław Kaczyński otrzymał dane, według których obecnie poparcie partii politycznych wygląda następująco: 30 proc. dla PiS i 31,5 proc. dla KO.

Dane te zestawiono z badaniami z marca, które pokazywały dla PiS 26,8 proc. Właśnie w marcu Czarnek został ogłoszony jako kandydat PiS na premiera, więc poplecznicy Czarnka argumentowali, że wiceprezes partii "robi dobrą robotę" i "efekt Czarnka działa", bo partia urosła w badaniach o ponad trzy punkty procentowe.

Swoje argumenty Przemysław Czarnek miał szansę przedstawić prezesowi PiS osobiście. Panowie rozmawiali około godziny 11 w cztery oczy i według naszych rozmówców - to "rozmowa w dobrej atmosferze". - Sprawę udało się naprostować - ocenia jeden z naszch rozmówców w PiS.

Jakub Krzywiecki

Chcesz porozmawiać z autorem? Napisz na jakub.krzywiecki@firma.interia.pl





Co się działo w Szpitalu Południowym? Są wyniki kontroli NIK-u Polsat News