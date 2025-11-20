Operacja "Horyzont" po dywersji. Karol Nawrocki zdecydował

Wiktor Kazanecki
Artur Pokorski

Wiktor Kazanecki, Artur Pokorski

Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu wojska do pomocy policji w ramach operacji "Horyzont". Wspólna akcja koordynowana przez resorty spraw wewnętrznych i administracji oraz obrony narodowej ma zabezpieczyć polską infrastrukturę krytyczną przed aktami dywersji.

Dwóch mężczyzn idących obok siebie w otwartym, miejskim otoczeniu. Jeden ubrany w wojskowy mundur i wykonujący salut, drugi w eleganckim, ciemnym płaszczu z czerwoną krawatą. W tle widoczne nowoczesne budynki oraz zgrupowanie ludzi i flagi narodowe.
Od lewej: Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła i prezydent Polski Karol NawrockiAleksander KalkaAFP

Operacja "Horyzont" jest odpowiedzią na ostatnie akty dywersji na polskiej kolei. W akcję, której celem jest ochrona obiektów infrastruktury krytycznej zaangażowanych ma być do 10 tys. żołnierzy.

W czwartek wieczorem Pałac Prezydencki poinformował, że głowa państwa złożył podpis pod wnioskiem z kontrasygnatą premiera, który wyszedł z MSWiA i MON.

"Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał postanowienie o użyciu oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji w ramach operacji 'Horyzont'" - przekazał rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz na platformie X.

Wkrótce więcej informacji.

