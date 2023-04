Opady śniegu i marznące mgły. Czeka nas kolejny atak zimy

Oprac.: Dawid Kryska

W środę pogoda w Polsce będzie podobna do tej z wtorku. Czeka nas zatem kolejny chłodny dzień tej wiosny. W ciągu dnia temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 stopni Celsjusza i to tylko na zachodzie Polski. Miejscami popada śnieg i deszcz ze śniegiem. Jeszcze gorszej pogody możemy spodziewać się w czwartek. Meteorolodzy ostrzegają, że czeka nas wtedy prawdziwy atak zimy.

Zdjęcie Czeka nad kolejny atak zimy / Jacek Szydlowski / Agencja FORUM