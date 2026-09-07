"Oni naprawdę to mówią". Tusk uderza w opozycję, w tle triumf AfD

W skrócie Premier Donald Tusk stwierdził, że nikt poza "idiotami albo zdrajcami" nie cieszy się ze zwycięstwa AfD, i zaprezentował wypowiedzi polityków opozycji popierających tę partię.

Szef rządu przytoczył przykłady wypowiedzi liderów AfD, które uznał za prorosyjskie i antypolskie.

Wygrana AfD w wyborach regionalnych w Saksonii-Anhalt spotkała się z pozytywną reakcją części polityków PiS oraz Konfederacji, a politycy związani z obozem rządzącym wyrazili zaniepokojenie tym rezultatem.

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- Wczoraj napisałem, że z wygranej skrajnie prawicowej AfD w Niemczech w Polsce mogą się cieszyć wyłącznie albo zdrajcy, albo idioci. Uważacie, że przesadziłem? Ani trochę - mówi premier na nagraniu opublikowanym na platformie X.

- Zresztą sami spójrzcie na te zachwyty polityków Konfederacji i PiS-u. Czytam, że to "najbardziej propolska partia", że "broni Polski" i "warto z nimi budować sojusze". Oni naprawdę to mówią - dodał.

Premier postanowił następnie przytoczyć kilka wypowiedzi polityków AfD dotyczących Polski. - Lider AfD stwierdził, że Rosja nie jest zagrożeniem, za to zagrożeniem dla Niemiec może być Polska. Obrzydliwie relatywizują historię. Przykład? Otóż ich lider w parlamencie niemieckim stwierdził, że pakt Ribbentrop-Mołotow to zrozumiała i słuszna z punktu widzenia Stalina decyzja. Inny działacz wypala z kolei, że Polacy to "Afroamerykanie Europy" - mówi Tusk.

- AfD to ugrupowanie jawnie prorosyjskie i jawnie antypolskie, więc podtrzymuję w całości to, co napisałem - dodał szef rządu.

Niemcy. AfD wygrało wybory w Saksonii-Anhalt

W niedzielę skrajnie prawicowa partia Alternatywa dla Niemiec (AfD) wygrała wybory regionalne w Saksonii-Anhalt. Ugrupowanie otrzymało ok. 44 proc. głosów i wyprzedziło CDU (17,2 proc.), Lewicę (8,6 proc.), SPD (9,3 proc.), Zielonych (8,9 proc.) oraz Sojusz Sahry Wagenknecht (5,3 proc.).

Ich zwycięstwo spotkało się z radością ze strony polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Poseł Konfederacji Jacek Wilk stwierdził, że wynik AfD pokazuje, że "Niemcy się budzą", a były europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski napisał, że po porażce w Saksonii-Anhalt do dymisji powinien podać się kanclerz Niemiec Friedrich Merz.

Inaczej zwycięstwo AfD odebrali politycy związani z obozem rządzącym w Polsce. "Neofaszyści zblatowani z Rosją - wygrali wybory w Saksonii. Dla polskich patriotów - porażka wartości naszego świata. Dla Mentzena i połowy Konfederacji - zwycięstwo sojusznika" - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. "Brunatna fala wzbiera" - stwierdził z kolei europoseł Unii Centrum Michał Kobosko.



