W skrócie Jarosław Kaczyński wskazał, że Mateusz Morawiecki chce przejąć partię po rozłamie w PiS.

Kaczyński stwierdził, że choć możliwa jest dalsza współpraca z Morawieckim, to każda ze stron pójdzie swoją drogą.

Prezes PiS przypomniał, że Morawiecki był doradcą Donalda Tuska i miał złożony życiorys.

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Jarosław Kaczyński w piątek wieczorem udzielił wywiadów prawicowym telewizjom. Polityk opowiadał o kulisach rozłamu w jego partii.

Przekonywał, że za rozpad winna jest frakcja "harcerzy" z Mateuszem Morawieckim na czele.

Kaczyński o Morawieckim: Chce przejąć partię

W rozmowie z TV Republiką prezes PiS oznajmił, że Mateusz Morawiecki chciał przejąć jego partię.

- Gdyby zrobił to też (rozwiązał stowarzyszenie - red.) Mateusz Morawiecki, to byłby dzisiaj bardzo ważnym, bardzo, bardzo ważnym, więcej niż bardzo ważnym politykiem naszej partii i oczywiście jednym z tych, którzy w tym momencie, kiedy odejdę, mogliby być poważnymi kandydatami na to, żeby mnie zastąpić - mówił prezes PiS.

- Mówię mu: Przecież możesz być jeszcze premierem, mówię oczywiście po profesorze, a on mi powiedział, że nie, bo przecież wie gdzie jest źródło władzy, to partia. I on chce przejąć partię - powiedział prezes PiS. Dodał, że to "takie ambicje to nic złego", ale po chwili przypomniał, że w partii "obowiązują pewne reguły".

"Nie wykluczam współpracy. Zgoda pewnie w końcu będzie"

Po chwili Kaczyński dodał jednak, że dalsza współpraca z Morawieckim jest jeszcze możliwa.

- Nie wykluczam takiej współpracy i nigdy niczego takiego nie powiedziałem - powiedział polityk.

- Zgoda pewnie w końcu będzie. Natomiast pójdziemy troszkę innymi drogami, ja nie mam zamiaru ani z samym Mateuszem Morawieckim ani z jego kolegami się kłócić. Natomiast on w jedną stronę, życzę mu naprawdę szczerze, żeby tam jak najwięcej zwojował, my w drugą i chciałbym, żeby nam życzył, żebyśmy tam najwięcej zwojowali - podsumował.

Prezes PiS wspomniał o współpracy Morawieckiego z Tuskiem

W wywiadzie dla telewizji wPolsce24 prezes PiS wspomniał natomiast o przeszłości Mateusza Morawieckiego. Były już premier formalnie przez pewien czas był doradcą szefa rządu.

- On miał bardziej skomplikowany życiorys i przez dłuższy czas był po tej stronie, która atakowała. To nie oznacza, że on osobiście atakował, ale w tym świecie się obracał. Był nawet doradcą Tuska - przypomniał Kaczyński.

- Mogę powiedzieć jedno - obiektywnych przyczyn do tego podziału, mimo napięć, nie było. Były emocje, a już czyje tutaj były rozstrzygające, to się proszę domyśleć - dodał.





"Polityczny WF. PiS z hakami na Morawieckiego. "Prawie agent Tuska" INTERIA.PL