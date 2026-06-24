Ołena Zełenska nie przyjedzie do Polski. Odwołała planowane wydarzenie

W skrócie Ołena Zełenska odwołała swój planowany udział w debacie na Uniwersytecie Gdańskim i nie przyjedzie do Polski.

Prezydent Wołodymyr Zełenski nie weźmie udziału w Konferencji Odbudowy Ukrainy 2026, a delegacji będzie przewodniczyć premier Julia Swyrydenko.

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, co wywołało protesty ze strony ukraińskich urzędników.

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Ołena Zełenska miała wziąć udział w debacie "Identity as a Skill for the Future: Education, Responsibility and Leadership" 25 czerwca o godzinie 16:00 na terenie Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas wydarzenia planowano także jej indywidualną prelekcję.

Informacje o odwołaniu udziału Pierwszej Damy Ukrainy w wydarzeniu potwierdziła w rozmowie z Wirtualną Polską rzeczniczka uczelni Magdalena Nieczuja-Goniszewska.

Ołena Zełenska nie przyjedzie do Polski. Wykład w Gdańsku odwołany

W Gdańsku w czwartek, 25 czerwca, rusza Konferencja Odbudowy Ukrainy 2026, której celem jest wzmocnienie międzynarodowego wsparcia dla odbudowy Ukrainy oraz pobudzenie inwestycji w ukraińską gospodarkę.

Prezydent Wołodymyr Zełenski, mimo początkowych zapewnień i skierowanego do niego zaproszenia, nie weźmie udziału w wydarzeniu. Na czele ukraińskiej delegacji stanie premier Julia Swyrydenko.

Do Polski przyjedzie szeroka reprezentacja ukraińskiego sektora publicznego i prywatnego. W składzie zespołu znajdą się przedstawiciele biznesu, szefowie spółek państwowych, reprezentanci społeczności lokalnych z całego kraju, a także członkowie rządu i parlamentarzyści.

Na wydarzeniu zabraknie także prezydenta Polski Karola Nawrockiego, który, jak przekazał Pałac Prezydencki, nie otrzymał od strony rządowej zaproszenia. Swój udział w konferencji odwołał też marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Polityk przekazał, że miał się tam spotkać z przewodniczącym ukraińskiego parlamentu Rusłanem Stefanczukiem, który również nie przyjedzie do Gdańska.

Karol Nawrocki zdecydował. Wołodymyr Zełenski bez Orderu Orła Białego

Udział Zełenskiego w konferencji stanął pod znakiem zapytania, kiedy między Warszawą a Kijowem rozgorzał spór związany z decyzją o nadaniu jednej z jednostek ukraińskiej armii imienia "Bohaterów UPA", która wywołała falę krytyki w Polsce.

W związku z sytuacją prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia państwowego, wręczonego mu kilka lat temu przez Andrzeja Dudę.

Decyzja ta odbiła się szerokim echem zarówno w Polsce, jak i w Ukrainie. Szereg ukraińskich oficjeli, w tym m.in. szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanow, zdecydowało o odesłaniu polskich odznaczeń państwowych na znak protestu.

Sam Zełenski odesłał Nawrockiemu order i zaznaczył, że Ukraina nadal jest gotowa do dialogu z Polską. Odebranie orderu zdecydowanie krytykują członkowie polskiego rządu.

"Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina i szokuje naszych sojuszników. Zadaniem prezydentów Zełenskiego i Nawrockiego jest tonowanie emocji, a nie podsycanie napięcia. Linia frontu przebiega gdzie indziej" - stwierdził premier Donald Tusk.





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